Кабинет министров Украины определил новую процедуру пересечения границы для иностранцев, едущих в Украину во время пандемии COVID -19.

Об этом говорится в проектах решения, пишет “Европейская правда”.

Сообщается, что Кабинет министров готовится принять изменения в постановление № 641, которое вводило запрет на въезд иностранцев, кроме категорий-исключений.

Теперь въезд будет разрешен при наличии страхового полиса, покрывающего случаи, связанные с коронавирусом.

В пункт 10 “Ha территории Украины на период действия карантина запрещается” добавлен новый подпункт: “4) пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства”.

Так, въезд запрещается “без наличия полиса (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украина (ассистанс) и покрывает расходы, связанные с лечением COVІD-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине”.

Исключения есть только для “иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил”.

Такое же требование распространяется и на пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства.

Отмечается, что самоизоляция и выход из нее в случае получения отрицательного ПЦР-теста будет такой же, как и для украинцев, прибывающих из таких стран. Исключения предусмотрены для отдельных категорий иностранцев (дипломаты, инструкторы НАТО и т.д.).