Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь объявил о проверке всех русскоязычных школ на предмет перехода на украинский язык обучения.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

“Я очень рад, что с 1 сентября, согласно закону об образовании, который был принят парламентом в 2017 году, все русскоязычные школы перешли на государственный язык обучения. Это огромный позитив – и это касается и юга, и востока Украины. Это огромный сигнал для украинского народа, уровень владения государственным языком имеет все шансы повышаться”, – отметил Креминь.

В частности, омбудсмен проверит качество преподавания на государственном языке.

Согласно законодательству, контролем за учебно-воспитательным процессом занимаются местные органы управления образованием и МОН.