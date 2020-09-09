Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.
“Я очень рад, что с 1 сентября, согласно закону об образовании, который был принят парламентом в 2017 году, все русскоязычные школы перешли на государственный язык обучения. Это огромный позитив – и это касается и юга, и востока Украины. Это огромный сигнал для украинского народа, уровень владения государственным языком имеет все шансы повышаться”, – отметил Креминь.
В частности, омбудсмен проверит качество преподавания на государственном языке.
Согласно законодательству, контролем за учебно-воспитательным процессом занимаются местные органы управления образованием и МОН.
- Ранее сообщалось, что скандальный языковой законопроект авторства нардепа от “Слуги народа” Максима Бужанского не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, когда начнется новая сессия, поскольку с началом учебного года он утратит смысл.