Станом на суботу, 29 травня, в Україні перший мільйон людей отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19. Йдеться про вакцинацію першою дозою.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, станом на сьогодні першу дозу вакцини отримали 1 млн 008 тис. 857 українців. З них 123 964 людини були вакциновані двома дозами.

Загалом було проведено 1 млн 132 тис. 821 щеплення проти COVID-19.

Протягом минулої доби, 29 травня, щеплення отримали 16 815 людей (першою дозою – 9 785 людей, повністю імунізовані – 7 030 людей).

Протягом доби працювали: 273 мобільні бригади та 354 пункти щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за 28 травня було здійснено у Дніпропетровській області (3148 щеплень), а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві (117 899 щеплень).

Станом на 29 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 599 777 людей.

У МОЗ зазначили, що вакцинація другою дозою тих, кого першою дозою щепили мобільні бригади, проводиться за таким же алгоритмом (списки, сформовані під час першого щеплення, використовуються для отримання чергової дози).

Вакцинація в пунктах щеплень другою дозою відбувається згідно із записами, створеними в електронній системі охорони здоров’я під час отримання першої дози. Дату та час вакцинації повідомлятимуть представники закладу, де створений пункт щеплень проти COVID-19.

“Записи про щеплення зберігаються на рівні Центральної бази даних та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам. Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу”, – уточнили в міністерстві.

Як відомо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів.

Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об’єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років.

Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочалося щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.