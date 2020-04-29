Об это он сказал сегодня на заседании Правительства, сообщает корреспондент #Букв.

“Вчера на Совете экономического развития мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план, согласны с предложением, что нужно запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышки инфекции в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая”, – заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что в следующую среду, 6 мая, Кабмин примет ряд решений, которые ослабят карантин, но не уточнил, какие именно.

“На следующую среду мы также примем целый ряд решений, которые ослабят с 11 мая определенные карантинные условия. Это также прописано и просчитано, и мы озвучиваем это”, – сказал Премьер.

Шмыгаль отметил, что в Украине по сравнению с другими странами меньше больных именно благодаря карантинным мерам.

Кроме того, глава Правительства призвал не протестовать против карантина, так как, по его словам, акции могут привести к резкому скачку заболеваемости коронавирусом.

“Те призывы о досрочном выходе из карантина подвергают украинцев опасности. […] Поэтому я прошу политические силы, разные группы влияния не манипулировать этими вещами, не призывать сегодня украинцев к каким-то протестам, скоплениям. Мы получим просто следующий этап роста заболеваемости. Карантин однозначно будет ослабевать, но только если количество больных украинцев не будет увеличиваться”, – сказал он.