Кабинет Министров предлагает ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции во время карантина.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сумма штрафа составит от 200-500 необлагаемых минимумов, то есть от 3400 грн до 8500 грн.

В частности, проектом закона предлагается дополнить статью 44 Кодекса частью третьей следующего содержания:

“Нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, введенных в решении об установлении карантина, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан”.

Теперь законопроект передадут в Верховную Раду, которая и должна принять окончательное решение.