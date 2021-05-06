Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, якого процитували в пресслужбі МОЗ.
За словами Степанова, Міністерство охорони здоров’я опрацьовує впровадження COVID-сертифікатів.
Як зазначили в МОЗ, це робоча назва внутрішнього документа, який “міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19”.
Документ розробляють із урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я). Його мета – “вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу”.
Дані планують вносити через електронну систему охорони здоров’я. Сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі “ДІЯ”.
Степанов запевнив, що документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня.
“Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював. Ми знаємо, які потенційно дані будуть вносити в ковідні сертифікати в європейських країнах, навколо чого триває дискусія. Моє бачення – нам треба давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС”, – пояснив міністр.
Степанов уточнив, що запуск такого внутрішнього COVID-сертифікату передбачатиме “певні переваги” для його власників. У МОЗ очікують, що “у такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на COVID-19 за перших же симптомів і не займатися самолікуванням”.
“Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо – хворіли вони на COVID-19 чи ні. Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести. Якщо буде внутрішній сертифікат, який даватиме відповідні переваги за наявності зроблених тестів, – це буде як додатковий стимул не займатися самолікуванням”, – вважає Степанов.
До впровадження COVID-сертифікатів українці, яким зробили дві дози щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати за запитом і за потреби пред’явлення при перетині державного кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним.
- Раніше повідомлялося, що Європейський союз планує запровадити паспорти (сертифікати) вакцинації проти коронавірусу до червня цього року. 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.