Відповідний указ №198/2021 опублікований на сайті глави держави.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки”, – зазначається в документі.

Згідно з рішенням РНБО Кабінету Міністрів доручено розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Держслужби спецзв’язку, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.

На ці потреби, за даними документа, уряд має перебачити залучення коштів в обсязі 490,0 млн грн під державні гарантії.

Крім того, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв’язку та ТБ до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.

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Також рішення РНБО містить пропозиції щодо зміни держбюджету на 2021 рік, якими пропонується передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році суб’єктам господарювання – резидентам України за кредитами (позиками), які залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників оборонних закупівель:

Міністерству оборони – 15 510,0 млн грн;

Міністерству внутрішніх справ – 4000,0 млн грн;

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – 490,0 млн гривень.