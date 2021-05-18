Відповідний указ №198/2021 опублікований на сайті глави держави.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки.
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки”, – зазначається в документі.
Згідно з рішенням РНБО Кабінету Міністрів доручено розробити та затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови оператором – Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що перебуває в управлінні Адміністрації Держслужби спецзв’язку, загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.
На ці потреби, за даними документа, уряд має перебачити залучення коштів в обсязі 490,0 млн грн під державні гарантії.
Крім того, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано вжити заходів, спрямованих на демонополізацію сфери цифрового телебачення та завершення процесу залучення Концерну радіомовлення, радіозв’язку та ТБ до виконання функцій оператора мережі цифрового мовлення.
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Також рішення РНБО містить пропозиції щодо зміни держбюджету на 2021 рік, якими пропонується передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році суб’єктам господарювання – резидентам України за кредитами (позиками), які залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників оборонних закупівель:
Міністерству оборони – 15 510,0 млн грн;
Міністерству внутрішніх справ – 4000,0 млн грн;
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – 490,0 млн гривень.
- Нагадаємо, у березні 2020 року було запущено російськомовний державний телеканал “Дом”, орієнтований на жителів тимчасово окупованих територій України.
- У квітні цього року телеканал випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.