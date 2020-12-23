В Украине запустили в опытную эксплуатацию систему школьных электронных журналов и дневников.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

“Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Е-журнал является одной из частей автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ), разработанного на базе Института образовательной аналитики. Использование е-журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов”, – отметил он.

Доступ к е-журналам и е-дневникам будет происходить с помощью специальной платформы.

Сейчас протестировано интерфейс, через который можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашних заданий и тому подобное. Вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ.

Кроме того, автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента, на базе которого будут работать электронные журналы и дневники, имеет комплексную систему защиты информации (КСЗИ) и соответствующий сертификат Государственной службы специальной связи. Все данные тщательно защищены, а доступ к ним разграничен в соответствии с полномочиями ответственных работников.