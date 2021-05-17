В Україні почалася вакцинація від коронавірусу людей, які записалися на щеплення через застосунок або портал "Дія". Перших людей з черги вакцинували минулими вихідними.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Так, наразі щеплювати з черги в “Дія” почали тільки людей, старших за 65 років. Отримати першу дозу вакцини від коронавірусу можна в центрах вакцинації, які відкрили в Україні.

Загалом в Україні вакциновано від коронавірусу 956 тисяч громадян.

За даними Ради національної безпеки і оборони, у суботу та неділю в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу загалом отримали 3 661 людина. У суботу перше щеплення отримали 2739 людей, а у неділю – 922.

Нагадаємо, днями голова уряду Денис Шмигаль заявив, що щеплення проти коронавірусу вже в ці вихідні (протягом суботи-неділі) зможуть отримати “всі бажаючі, практично без винятків”, котрі записалися в чергу через “Дію”.

Згодом цю заяву спростував головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення. В пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років. Такі люди із пріоритетних груп, які записалися в “Дії”, й можуть отримати щеплення на вихідних.