Об этом сообщила Марина Порошенко, побывавшая на производстве.

Новейшее оборудование предприятие закупило благодаря кредиту Международного инвестиционного банка и поддержке Фонда Порошенко.

Как сообщила Марина Порошенко, компания Roshen уже оплатила изготовление 27 тыс. таких костюмов, которые будут доставлены в больницы Киева и других украинских городов. Стоимость украинских костюмов практически вдвое меньше зарубежных аналогов, а потребность в них постоянно растет — отметила Порошенко.

“Сегодня мы забираем часть костюмов для больниц Киева, Чернигова. И хотим сказать всем медикам — мы рядом с вами в борьбе с катастрофической эпидемией”, – отмечает Порошенко.

С начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Roshen и волонтерами закупили более 130 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тыс. продуктовых наборов для людей уязвимых категорий.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.