Об этом заявил во время доклада в Верховной Раде министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о тестах методом ИФА (иммуноферментного анализа). Это вид анализа, с помощью которого выявляется комплекс “антиген – антитело”, который производится, когда организм поражен вирусом. Этот комплекс образуется благодаря иммунологической реакции антигена с соответствующим антителом.

“Мы завершили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена к SARS-CoV-2 и уже внедряем их в Украине”, — отметил Степанов.

Министр проинформировал, что на процесс тестирования дополнительно выделено 1 млрд 259 млн гривен. Из них 1 млрд грн будет направлен на закупку тестов на антиген, что позволит делать еще 1 млн тестов в месяц.

“Мы выходим на плановое увеличение количества ПЦР-тестирований до 50 тысяч в сутки. Сейчас их количество превышает 47 тысяч. Напомню, что в начале эпидемии делалось только 200 тестов в сутки. Наша следующая цель – 75 тысяч ПЦР-тестирований ежедневно. Уже закуплены мощные приборы для проведения ПЦР-диагностики. Уже есть решение Кабмина о выделении дополнительно 1 млрд 259 млн гривен именно на процесс тестирования. В том числе 1 млрд будет передан на закупку тестов на обнаружение антигена к SARS-CoV-2. Это позволит делать еще 1 млн тестов в месяц”, – рассказал Степанов.