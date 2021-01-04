Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Министерство и некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF), зарегистрированная в Сан-Франциско, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
SDF занимается поддержкой и развитием сети блокчейнов. В рамках сотрудничества с правительством Украины предусмотрена совместная работа по следующим направлениям:
- развитие рынка виртуальных активов в Украине;
- оказание поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;
- реализация и урегулирование обращения стейблкоинов (криптовалюта, предназначенная для минимизации изменчивости цены на стабильный биткойн) в Украине;
- содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.
“Сотрудничество со Stellar Development Foundation будет способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры украинской национальной цифровой валюты. Большинство ведущих стран мира разрабатывают собственные национальные цифровые валюты. Национальный банк Украина занимается разработкой и изучением выпуска национальной цифровой валюты с 2017 года”, — отметил заместитель министра Александр Борняков.
Ожидается, что Stellar Development Foundation официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.
- На днях криптовалюта Bitcoin впервые в истории достигла отметки в 30 тысяч долларов. Курс продолжает расти вверх.