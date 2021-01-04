Министерство цифровой трансформации и организация Stella Development Foundation начнут работать над внедрением в Украине виртуальных активов и развитием национальной цифровой валюты.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Министерство и некоммерческая организация Stellar Development Foundation (SDF), зарегистрированная в Сан-Франциско, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

SDF занимается поддержкой и развитием сети блокчейнов. В рамках сотрудничества с правительством Украины предусмотрена совместная работа по следующим направлениям:

развитие рынка виртуальных активов в Украине;

оказание поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;

реализация и урегулирование обращения стейблкоинов (криптовалюта, предназначенная для минимизации изменчивости цены на стабильный биткойн) в Украине;

содействие развитию цифровой валюты Национального банка в Украине.

“Сотрудничество со Stellar Development Foundation будет способствовать развитию индустрии виртуальных активов в Украине и ее интеграции в мировую финансовую экосистему. Еще одним важным аспектом этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры украинской национальной цифровой валюты. Большинство ведущих стран мира разрабатывают собственные национальные цифровые валюты. Национальный банк Украина занимается разработкой и изучением выпуска национальной цифровой валюты с 2017 года”, — отметил заместитель министра Александр Борняков.

Ожидается, что Stellar Development Foundation официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.