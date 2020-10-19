Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

“Препарат является первым украинским генериком японского противовирусного средства “Авиган” (“Фавипиравир”). Этот препарат в начале года был внесен в отечественный протокол лечения болезни, вызванной COVID-19. В то же время, препарат не зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было почти невозможно”, – говорится в сообщении.

В сентябре японские исследователи в рамках проведения клинических исследований получили доказательства эффективности использования “Авиган” (“Фавипиравир”) для лечения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Ранее указанный фармпрепарат уже успешно использовался во время эпидемии свиного гриппа.

“Считается, что он не просто устраняет клинические проявления болезни, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека. При этом, еще в апреле в Украине оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавирусного заболевания, которые были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС”, – отметили на предприятии.

При этом, в начале октября 2020 Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Японии о передаче нашей стороне гуманитарной помощи в виде партии препарата “Фавипиравир”.

“В то же время, вряд ли гуманитарная партия сможет перекрыть потребности украинцев в ​​препарате против коронавируса на длительный срок. Впрочем, выход на украинский рынок отечественного препарата от “Микрохим” позволит не только решить проблемы по поставкам необходимых объемов “Фавипиравира” в условиях пандемии, но и обеспечить значительно более низкую ценовую политику для населения, чем в случае с оригинальным препаратом”, – отметили в “Микрохиме”.