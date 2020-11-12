В данный момент в Украине пока нет эпидемии гриппа: эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ немного превышен в пяти областях.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“По данным нашего дозорного эпидемиологического надзора, сейчас в Украине циркуляция вирусов гриппа не выявлена. Но за минувшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели почти 170 тысяч человек. Из них 30% – это дети до 17 лет. В большинстве регионов Украины эпидпроцесс по гриппу и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне“, – отметил Ляшко.

При этом он уточнил, что в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях “уже зарегистрирован низкий уровень превышения эпидемического порога”.

“Это свидетельствует о том, что ситуация осложняется, кроме коронавирусной болезни, еще и другими респираторными вирусными инфекциями”, – заявил Ляшко.

По словам главного санврача, с начала эпидсезона против гриппа вакцинированы уже 50 143 человека (из них 20 тыс. за последнюю неделю).

Ляшко проинформировал, что с понедельника МОЗ Украины “развез первые поступления вакцины против гриппа, которая закуплена за государственные средства в количестве 40 тысяч доз”.

“Эта вакцина предназначается в первую очередь для иммунопрофилактики медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также работников экстренной медпомощи”, – заявил Ляшко.

Он также напомнил клинические признаки гриппа: внезапное начало; головная боль; ломота в мышцах и суставах; боль в горле; повышение температуры тела более 38 градусов и кашель.

Ляшко призвал звонить семейному врачу при таких признаках.

(На видео – с 18:55)