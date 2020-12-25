Covid-19 Украина

обновлено 25.12.2020 в 08:02

Всего:

1012167 (+11035)

Болеют:

347814 (+11035)

Выздоровели:

646772 (+15337)

Умерло:

17581 (+186)

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24 декабря

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В Украине – более 11 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 24 декабря, в Украине зарегистрировали 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

Пятница, 25 декабря 2020, 08:25

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2739 человек;
  • летальных случаев – 186;
  • выздоровели – 15 337 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 58 874 (в том числе методом ПЦР – 37873, методом ИФА – 21001).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 012 167 человек;
  • выздоровели – 646 772 человека;
  • летальных исходов – 17 581;
  • проведения ПЦР-тестов – 5 428 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 106078 случаев;
  • Винницкая область – 21 698 случаев;
  • Волынская область – 32 149 случаев;
  • Днепропетровская область – 55 680 случаев;
  • Донецкая область – 34 225 случаев;
  • Житомирская область – 37 848 случаев;
  • Закарпатская область – 27 650 случаев;
  • Запорожская область – 50 805 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;
  • Киевская область – 56374 случая;
  • Кировоградская область – 8149 случаев;
  • Луганская область – 9725 случаев;
  • Львовская область – 58 875 случаев;
  • Николаевская область – 28 805 случаев;
  • Одесская область – 67934 случая;
  • Полтавская область – 33 997 случаев;
  • Ровенская область – 39 979 случаев;
  • Сумская область – 39 490 случаев;
  • Тернопольская область – 33 175 случаев;
  • Харьковская область – 67 417 случаев;
  • Херсонская область – 16 679 случаев;
  • Хмельницкая область – 38004 случая;
  • Черкасская область – 36 947 случаев;
  • Черновицкая область – 39143 случая;
  • Черниговская область – 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Теги: МОЗ, Коронавирус, Максим Степанов, статистика

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