В Украине – более 11 тысяч новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2739 человек;
- летальных случаев – 186;
- выздоровели – 15 337 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 58 874 (в том числе методом ПЦР – 37873, методом ИФА – 21001).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 012 167 человек;
- выздоровели – 646 772 человека;
- летальных исходов – 17 581;
- проведения ПЦР-тестов – 5 428 825.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 106078 случаев;
- Винницкая область – 21 698 случаев;
- Волынская область – 32 149 случаев;
- Днепропетровская область – 55 680 случаев;
- Донецкая область – 34 225 случаев;
- Житомирская область – 37 848 случаев;
- Закарпатская область – 27 650 случаев;
- Запорожская область – 50 805 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;
- Киевская область – 56374 случая;
- Кировоградская область – 8149 случаев;
- Луганская область – 9725 случаев;
- Львовская область – 58 875 случаев;
- Николаевская область – 28 805 случаев;
- Одесская область – 67934 случая;
- Полтавская область – 33 997 случаев;
- Ровенская область – 39 979 случаев;
- Сумская область – 39 490 случаев;
- Тернопольская область – 33 175 случаев;
- Харьковская область – 67 417 случаев;
- Херсонская область – 16 679 случаев;
- Хмельницкая область – 38004 случая;
- Черкасская область – 36 947 случаев;
- Черновицкая область – 39143 случая;
- Черниговская область – 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Ранее Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- При этом Правительство разрешило ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) до 7 утра.