В Украине – более 11 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 24 декабря, в Украине зарегистрировали 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 484 ребенка и 388 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2739 человек;

летальных случаев – 186;

выздоровели – 15 337 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 58 874 (в том числе методом ПЦР – 37873, методом ИФА – 21001).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 012 167 человек;

выздоровели – 646 772 человека;

летальных исходов – 17 581;

проведения ПЦР-тестов – 5 428 825.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 106078 случаев;

Винницкая область – 21 698 случаев;

Волынская область – 32 149 случаев;

Днепропетровская область – 55 680 случаев;

Донецкая область – 34 225 случаев;

Житомирская область – 37 848 случаев;

Закарпатская область – 27 650 случаев;

Запорожская область – 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 611 случаев;

Киевская область – 56374 случая;

Кировоградская область – 8149 случаев;

Луганская область – 9725 случаев;

Львовская область – 58 875 случаев;

Николаевская область – 28 805 случаев;

Одесская область – 67934 случая;

Полтавская область – 33 997 случаев;

Ровенская область – 39 979 случаев;

Сумская область – 39 490 случаев;

Тернопольская область – 33 175 случаев;

Харьковская область – 67 417 случаев;

Херсонская область – 16 679 случаев;

Хмельницкая область – 38004 случая;

Черкасская область – 36 947 случаев;

Черновицкая область – 39143 случая;

Черниговская область – 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.