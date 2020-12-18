Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2904 человека;
- летальных случаев – 260;
- выздоровели – 12866 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 68 759 (в том числе методом ПЦР – 42340, методом ИФА – 26419).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 944 381 человек;
- выздоровели – 561 222 человека;
- летальных исходов – 16 256;
- проведения ПЦР-тестов – 5209462.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 98330 случаев;
- Винницкая область – 20 578 случаев;
- Волынская область – 29 817 случаев;
- Днепропетровская область – 51 401 случай;
- Донецкая область – 31 449 случаев;
- Житомирская область – 35 662 случая;
- Закарпатская область – 26 855 случаев;
- Запорожская область – 45 715 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 644 случая;
- Киевская область – 51 588 случаев;
- Кировоградская область – 7621 случай;
- Луганская область – 8533 случая;
- Львовская область – 55 860 случаев;
- Николаевская область – 25 826 случаев;
- Одесская область – 61963 случая;
- Полтавская область – 31 097 случаев;
- Ровенская область – 37 840 случаев;
- Сумская область – 37 157 случаев;
- Тернопольская область – 32 089 случаев;
- Харьковская область – 64 237 случаев;
- Херсонская область – 15 151 случай;
- Хмельницкая область – 36 027 случаев;
- Черкасская область – 33 837 случаев;
- Черновицкая область – 37 695 случаев;
- Черниговская область – 26 409 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.
- После зимних каникул, во время жесткого карантина (локдауна), что запланирован на январь 2021 года, школьники в Киеве начнут обучение в дистанционном режиме.