Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2904 человека;
  • летальных случаев – 260;
  • выздоровели – 12866 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 68 759 (в том числе методом ПЦР – 42340, методом ИФА – 26419).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 944 381 человек;
  • выздоровели – 561 222 человека;
  • летальных исходов – 16 256;
  • проведения ПЦР-тестов – 5209462.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Количество заболеваний в регионах:
  • Киев – 98330 случаев;
  • Винницкая область – 20 578 случаев;
  • Волынская область – 29 817 случаев;
  • Днепропетровская область – 51 401 случай;
  • Донецкая область – 31 449 случаев;
  • Житомирская область – 35 662 случая;
  • Закарпатская область – 26 855 случаев;
  • Запорожская область – 45 715 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 644 случая;
  • Киевская область – 51 588 случаев;
  • Кировоградская область – 7621 случай;
  • Луганская область – 8533 случая;
  • Львовская область – 55 860 случаев;
  • Николаевская область – 25 826 случаев;
  • Одесская область – 61963 случая;
  • Полтавская область – 31 097 случаев;
  • Ровенская область – 37 840 случаев;
  • Сумская область – 37 157 случаев;
  • Тернопольская область – 32 089 случаев;
  • Харьковская область – 64 237 случаев;
  • Херсонская область – 15 151 случай;
  • Хмельницкая область – 36 027 случаев;
  • Черкасская область – 33 837 случаев;
  • Черновицкая область – 37 695 случаев;
  • Черниговская область – 26 409 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
  • В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.
  • После зимних каникул, во время жесткого карантина (локдауна), что запланирован на январь 2021 года, школьники в Киеве начнут обучение в дистанционном режиме.