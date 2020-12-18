За прошедшие сутки, 17 декабря, в Украине зафиксировали 12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2904 человека;

летальных случаев – 260;

выздоровели – 12866 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 68 759 (в том числе методом ПЦР – 42340, методом ИФА – 26419).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 944 381 человек;

выздоровели – 561 222 человека;

летальных исходов – 16 256;

проведения ПЦР-тестов – 5209462.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 98330 случаев;

Винницкая область – 20 578 случаев;

Волынская область – 29 817 случаев;

Днепропетровская область – 51 401 случай;

Донецкая область – 31 449 случаев;

Житомирская область – 35 662 случая;

Закарпатская область – 26 855 случаев;

Запорожская область – 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 644 случая;

Киевская область – 51 588 случаев;

Кировоградская область – 7621 случай;

Луганская область – 8533 случая;

Львовская область – 55 860 случаев;

Николаевская область – 25 826 случаев;

Одесская область – 61963 случая;

Полтавская область – 31 097 случаев;

Ровенская область – 37 840 случаев;

Сумская область – 37 157 случаев;

Тернопольская область – 32 089 случаев;

Харьковская область – 64 237 случаев;

Херсонская область – 15 151 случай;

Хмельницкая область – 36 027 случаев;

Черкасская область – 33 837 случаев;

Черновицкая область – 37 695 случаев;

Черниговская область – 26 409 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.