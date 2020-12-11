В Украине – более 13,5 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине обнаружили 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 846 человек;

летальных случаев – 285;

выздоровели – 15 327 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 60 847 (в том числе методом ПЦР – 39519, методом ИФА – 21328).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 872 228 человек;

выздоровело – 480 348 человек;

летальных исходов – 14 755;

проведение ПЦР-тестов – 4 957 299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 88317 случаев;

Винницкая область – 19 481 случай;

Волынская область – 27 537 случаев;

Днепропетровская область – 47 650 случаев;

Донецкая область – 28 391 случай;

Житомирская область – 33 405 случаев;

Закарпатская область – 25 693 случая;

Запорожская область – 40 653 случая;

Ивано-Франковская область – 40 282 случая;

Киевская область – 46 998 случаев;

Кировоградская область – 6921 случай;

Луганская область – 7615 случаев;

Львовская область – 52 578 случаев;

Николаевская область – 22 980 случаев;

Одесская область – 55 714 случаев;

Полтавская область – 28 435 случаев;

Ровенская область – 35 452 случая;

Сумская область – 34 996 случаев;

Тернопольская область – 30 738 случаев;

Харьковская область – 61 424 случая;

Херсонская область – 13 401 случай;

Хмельницкая область – 33 958 случаев;

Черкасская область – 30 133 случая;

Черновицкая область – 36 286 случаев;

Черниговская область – 23 190 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.