В Украине – более 13,5 тыс. новых случаев COVID-19

Covid-19 Украина

обновлено 11.12.2020 в 08:02

Всего:

872228 (+13514)

Болеют:

377125 (+13514)

Выздоровели:

480348 (+15327)

Умерло:

14755 (+285)

07:32 Сильный ветер и гололед: какой будет погода 11 декабря
01:31 Год за решеткой: Антоненко рассказал о жизни в ИВС и планах
00:59 Нацсовет проверит телеканал «НАШ» из-за включения в эфир террориста «ЛНР»
00:17 Санду планирует посетить Киев. Это будет ее первый визит в должности президента

10 декабря

23:59 Маск уступил второе месте в рейтинге самых богатых людей мира
22:45 На границе с Венгрией задержали дипломата с партией контрабандных сигарет
22:30 КСУ отказался выносить решение относительно конституционности «карантина выходного дня»
21:54 «Ваш папа стальной, стальные не сдаются»: Антоненко из зала суда передал привет детям
21:23 Начальник порта «Черноморск» «погорел» на $250 тыс. взятки
21:15 Виктория Бэкхем впервые прокомментировала отношения сына с его невестой
20:30 Cyberpunk 2077 уже близко: Google назвал самые популярные игровые запросы 2020 года
19:54 В Киеве задержали иностранца, который воровал деньги с банковских карт
19:41 Без чипсов и сосисок: с 1 января в украинских школах начнет действовать новый санитарный регламент
19:27 Комитет рекомендовал Раде принять законопроекты о восстановлении полномочий НАПК
19:13 Paramount+ возобновит культовый подростковый сериал «АйКарли»
18:54 Звание академика за авто: президенту НААН сообщили о подозрении в получении взятки
18:49 Более 25% украинцев не поддерживают амнистию за преступления на Донбассе: опрос
18:42 Опубликован трейлер сериала «Кларис» – сиквела триллера «Молчание ягнят»
18:34 «Кто есть кто?»: Шарлиз Терон потролила Кайли Дженнер
18:22 Киев из-за гололеда сковали километровые пробки — карта
18:18 МАУ планирует полностью восстановить международные маршруты в 2021 году
18:08 Джордж Клуни был госпитализирован из-за стремительного похудения
18:06 COVID-вакцина Pfizer не провоцирует бесплодие у женщин, – ученые
18:00 67 кандидатов набрали 0 голосов на местных выборах, но стали депутатами — ЧЕСНО
17:57 Умер легендарный итальянский футболист Паоло Росси
17:49 Порошенко призвал направить полученные от Евросоюза €600 млн на вакцинацию украинцев от COVID-19
17:42 Беларусь запретила выезд из страны через наземную границу

В Украине – более 13,5 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине обнаружили 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Пятница, 11 декабря 2020, 08:30

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 846 человек;
  • летальных случаев – 285;
  • выздоровели – 15 327 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 60 847 (в том числе методом ПЦР – 39519, методом ИФА – 21328).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 872 228 человек;
  • выздоровело – 480 348 человек;
  • летальных исходов – 14 755;
  • проведение ПЦР-тестов – 4 957 299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество заболеваний в регионах:
  • Киев – 88317 случаев;
  • Винницкая область – 19 481 случай;
  • Волынская область – 27 537 случаев;
  • Днепропетровская область – 47 650 случаев;
  • Донецкая область – 28 391 случай;
  • Житомирская область – 33 405 случаев;
  • Закарпатская область – 25 693 случая;
  • Запорожская область – 40 653 случая;
  • Ивано-Франковская область – 40 282 случая;
  • Киевская область – 46 998 случаев;
  • Кировоградская область – 6921 случай;
  • Луганская область – 7615 случаев;
  • Львовская область – 52 578 случаев;
  • Николаевская область – 22 980 случаев;
  • Одесская область – 55 714 случаев;
  • Полтавская область – 28 435 случаев;
  • Ровенская область – 35 452 случая;
  • Сумская область – 34 996 случаев;
  • Тернопольская область – 30 738 случаев;
  • Харьковская область – 61 424 случая;
  • Херсонская область – 13 401 случай;
  • Хмельницкая область – 33 958 случаев;
  • Черкасская область – 30 133 случая;
  • Черновицкая область – 36 286 случаев;
  • Черниговская область – 23 190 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
  • В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
  • Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
  • Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
Теги: МОЗ, карантин, Коронавирус, Максим Степанов, одужали, померлі, статистика

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться