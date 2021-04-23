За минулу добу, 22 квітня, в Україні зафіксували 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 728 осіб;

летальних випадків – 434;

одужало – 18 964 особи;

здійснено тестувань за добу – 95 740 (зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 004 630 осіб;

одужало – 1 552 267 осіб;

летальних випадків – 41 700;

проведено ПЛР-тестувань – 9 130 606.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

Водночас, за минулу добу в Україні проти COVID-19прищепили 16 169 людей. Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 508 046 людей, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 1 269 випадків/ 1 679 щеплень;

Вінницька область – 259 випадків/ 478 щеплень;

Волинська область – 509 випадків/ 534 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 296 випадків/ 1 453 щеплення;

Донецька область – 807 випадків/ 352 щеплення;

Житомирська область – 420 випадків/ 392 щеплення;

Закарпатська – 87 випадків/ 791 щеплення;

Запорізька область – 839 випадків/ 1 084 щеплення;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 436 щеплень;

Київська область – 922 випадки/ 646 щеплень;

Кіровоградська область – 199 випадків/ 335 щеплень;

Луганська область – 244 випадки/ 311 щеплень;

Львівська область – 926 випадків/ 859 щеплень;

Миколаївська область – 383 випадки/ 477 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 837 щеплень;

Полтавська область – 621 випадок/ 616 щеплень;

Рівненська область – 538 випадків/ 542 щеплення;

Сумська область – 382 випадки/ 454 щеплення;

Тернопільська область – 372 випадки/ 350 щеплень;

Харківська область – 1 137 випадків/ 918 щеплень;

Херсонська область – 287 випадків/ 499 щеплень;

Хмельницька область – 640 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 698 випадків/ 537 щеплень;

Чернівецька область – 250 випадків/ 606 щеплень;

Чернігівська область – 387 випадків/ 263 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.

Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 485 700 людей.

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