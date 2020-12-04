В Украине – более 15 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
В частности, за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1776 человек;
- летальных случаев – 235;
- выздоровели – 13383 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 74 880 (в том числе методом ПЦР – 48028, методом ИФА – 26852).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 787 891 человек;
- выздоровели – 397 809 человек;
- летальных исходов – 13 195;
- проведения ПЦР-тестов – 4 702 234.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 76 750 случаев;
- Винницкая область – 18 271 случай;
- Волынская область – 25 465 случаев;
- Днепропетровская область – 42224 случая;
- Донецкая область – 24 595 случаев;
- Житомирская область – 31 183 случая;
- Закарпатская область – 24 067 случаев;
- Запорожская область – 34 721 случай;
- Ивано-Франковская область – 38 588 случаев;
- Киевская область – 41 415 случаев;
- Кировоградская область – 5888 случаев;
- Луганская область – 6726 случаев;
- Львовская область – 48 819 случаев;
- Николаевская область – 20 358 случаев;
- Одесская область – 49 131 случай;
- Полтавская область – 24 532 случая;
- Ровенская область – 32 702 случая;
- Сумская область – 32 080 случаев;
- Тернопольская область – 29 007 случаев;
- Харьковская область – 58 030 случаев;
- Херсонская область – 11 398 случаев;
- Хмельницкая область – 31 412 случаев;
- Черкасская область – 25 492 случая;
- Черновицкая область – 34 710 случаев;
- Черниговская область – 20 327 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Кабинет Министров Украины решил не продлевать карантин выходного дня. По всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.