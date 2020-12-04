Covid-19 Украина

обновлено 04.12.2020 в 07:02

Всего:

772760 (+0)

Болеют:

375374 (+0)

Выздоровели:

384426 (+0)

Умерло:

12960 (+0)

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В Украине – более 15 тыс. новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировали 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.

Пятница, 4 декабря 2020, 08:32

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В частности, за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1776 человек;
  • летальных случаев – 235;
  • выздоровели – 13383 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 74 880 (в том числе методом ПЦР – 48028, методом ИФА – 26852).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 787 891 человек;
  • выздоровели – 397 809 человек;
  • летальных исходов – 13 195;
  • проведения ПЦР-тестов – 4 702 234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 76 750 случаев;
  • Винницкая область – 18 271 случай;
  • Волынская область – 25 465 случаев;
  • Днепропетровская область – 42224 случая;
  • Донецкая область – 24 595 случаев;
  • Житомирская область – 31 183 случая;
  • Закарпатская область – 24 067 случаев;
  • Запорожская область – 34 721 случай;
  • Ивано-Франковская область – 38 588 случаев;
  • Киевская область – 41 415 случаев;
  • Кировоградская область – 5888 случаев;
  • Луганская область – 6726 случаев;
  • Львовская область – 48 819 случаев;
  • Николаевская область – 20 358 случаев;
  • Одесская область – 49 131 случай;
  • Полтавская область – 24 532 случая;
  • Ровенская область – 32 702 случая;
  • Сумская область – 32 080 случаев;
  • Тернопольская область – 29 007 случаев;
  • Харьковская область – 58 030 случаев;
  • Херсонская область – 11 398 случаев;
  • Хмельницкая область – 31 412 случаев;
  • Черкасская область – 25 492 случая;
  • Черновицкая область – 34 710 случаев;
  • Черниговская область – 20 327 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Кабинет Министров Украины решил не продлевать карантин выходного дня. По всей стране будут действовать ограничения оранжевой зоны.
Теги: МОЗ, Дети, Коронавирус, Максим Степанов, одужали, померлі, медики

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