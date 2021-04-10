Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 4709 человек;
  • летальных случаев – 398;
  • выздоровели – 10722 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 122 181 (в том числе методом ПЦР – 54420, методом ИФА – 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44861).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1841137 человек;
  • выздоровели – 1405826 человек;
  • летальных исходов – 36 779;
  • проведения ПЦР-тестов – 8622424.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

Также за минувшие сутки привили от COVID-19 198 58 человек, а с начала прививочной кампании – 373 002 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • Киев – 1605 случаев / 1850 прививок;
  • Винницкая область – 438 случаев / 840 прививок;
  • Волынская область – 512 случаев / 460 прививок;
  • Днепропетровская область – 1383 случая / 2330 прививок;
  • Донецкая область – 908 случаев / 750 прививок;
  • Житомирская область – 560 случаев / 740 прививок;
  • Закарпатская – 225 случаев / 460 прививок;
  • Запорожская область – 741 случай / 650 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 134 случая / 539 прививок;
  • Киевская область – 1133 случая / 1970 прививок;
  • Кировоградская область – 177 случаев / 700 прививок;
  • Луганская область – 263 случая / 390 прививок;
  • Львовская область – 1342 случая / 1910 прививок;
  • Николаевская область – 375 случаев / 269 прививок;
  • Одесская область – 1058 случаев / 710 прививок;
  • Полтавская область – 764 случая / 770 прививок;
  • Ровенская область – 535 случаев / 580 прививок;
  • Сумская область – 677 случаев / 570 прививок;
  • Тернопольская область – 533 случая / 650 прививок;
  • Харьковская область – 1343 случая / 410 прививок;
  • Херсонская область – 321 случай / 440 прививок;
  • Хмельницкая область – 764 случая / 1000 прививок;
  • Черкасская область – 764 случая / 50 прививок;
  • Черновицкая область – 331 случай / 510 прививок;
  • Черниговская область – 577 случаев / 310 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

По состоянию на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек.

  • 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Возрастание  заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
  • Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне возрастания заболеваемости коронавирусом.