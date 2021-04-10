Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4709 человек;
- летальных случаев – 398;
- выздоровели – 10722 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 122 181 (в том числе методом ПЦР – 54420, методом ИФА – 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44861).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1841137 человек;
- выздоровели – 1405826 человек;
- летальных исходов – 36 779;
- проведения ПЦР-тестов – 8622424.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.
Также за минувшие сутки привили от COVID-19 198 58 человек, а с начала прививочной кампании – 373 002 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев – 1605 случаев / 1850 прививок;
- Винницкая область – 438 случаев / 840 прививок;
- Волынская область – 512 случаев / 460 прививок;
- Днепропетровская область – 1383 случая / 2330 прививок;
- Донецкая область – 908 случаев / 750 прививок;
- Житомирская область – 560 случаев / 740 прививок;
- Закарпатская – 225 случаев / 460 прививок;
- Запорожская область – 741 случай / 650 прививок;
- Ивано-Франковская область – 134 случая / 539 прививок;
- Киевская область – 1133 случая / 1970 прививок;
- Кировоградская область – 177 случаев / 700 прививок;
- Луганская область – 263 случая / 390 прививок;
- Львовская область – 1342 случая / 1910 прививок;
- Николаевская область – 375 случаев / 269 прививок;
- Одесская область – 1058 случаев / 710 прививок;
- Полтавская область – 764 случая / 770 прививок;
- Ровенская область – 535 случаев / 580 прививок;
- Сумская область – 677 случаев / 570 прививок;
- Тернопольская область – 533 случая / 650 прививок;
- Харьковская область – 1343 случая / 410 прививок;
- Херсонская область – 321 случай / 440 прививок;
- Хмельницкая область – 764 случая / 1000 прививок;
- Черкасская область – 764 случая / 50 прививок;
- Черновицкая область – 331 случай / 510 прививок;
- Черниговская область – 577 случаев / 310 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.
По состоянию на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Возрастание заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне возрастания заболеваемости коронавирусом.