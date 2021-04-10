За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине зафиксировали 17 463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4709 человек;

летальных случаев – 398;

выздоровели – 10722 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 122 181 (в том числе методом ПЦР – 54420, методом ИФА – 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44861).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1841137 человек;

выздоровели – 1405826 человек;

летальных исходов – 36 779;

проведения ПЦР-тестов – 8622424.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

Также за минувшие сутки привили от COVID-19 198 58 человек, а с начала прививочной кампании – 373 002 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 1605 случаев / 1850 прививок;

Винницкая область – 438 случаев / 840 прививок;

Волынская область – 512 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область – 1383 случая / 2330 прививок;

Донецкая область – 908 случаев / 750 прививок;

Житомирская область – 560 случаев / 740 прививок;

Закарпатская – 225 случаев / 460 прививок;

Запорожская область – 741 случай / 650 прививок;

Ивано-Франковская область – 134 случая / 539 прививок;

Киевская область – 1133 случая / 1970 прививок;

Кировоградская область – 177 случаев / 700 прививок;

Луганская область – 263 случая / 390 прививок;

Львовская область – 1342 случая / 1910 прививок;

Николаевская область – 375 случаев / 269 прививок;

Одесская область – 1058 случаев / 710 прививок;

Полтавская область – 764 случая / 770 прививок;

Ровенская область – 535 случаев / 580 прививок;

Сумская область – 677 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область – 533 случая / 650 прививок;

Харьковская область – 1343 случая / 410 прививок;

Херсонская область – 321 случай / 440 прививок;

Хмельницкая область – 764 случая / 1000 прививок;

Черкасская область – 764 случая / 50 прививок;

Черновицкая область – 331 случай / 510 прививок;

Черниговская область – 577 случаев / 310 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.

По состоянию на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек.