Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 402 особи;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 13 298 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 25 454 особи,
- методом ІФА – 11 758 осіб,
- експрес-тестами – 23 351 особу.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 2 196 673 особи;
- одужало – 2 020 216 осіб;
- летальних випадків – 50 232;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
Крім того, за добу 27 травня проти коронавірусу було щеплено 16 293 людини. Одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані – 9 410 людей.
Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 999 074 особи, з них отримали 1 дозу – 999 072 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 116 934 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 116 006 щеплень.
Протягом доби працювали:
- 254 мобільних бригад,
- 1485 пунктів щеплення.
Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 595 635 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).