За прошедшие сутки, 11 февраля, в Украине зафиксировали 4 773 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 326 детей и 212 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2000 человек;

летальных случаев – 116;

выздоровели – 7 211 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 40 899 (в том числе методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 262 867 человек;

выздоровели – 1 106 155 человек;

летальных исходов – 24 174;

проведения ПЦР-тестов – 6 500 150.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Киеве (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 348 случаев;

Винницкая область – 307 случаев;

Волынская область – 117 случаев;

Днепропетровская область – 297 случаев;

Донецкая область – 147 случаев;

Житомирская область – 185 случаев;

Закарпатская область – 314 случаев;

Запорожская область – 153 случая;

Ивано-Франковская область – 592 случая;

Киевская область – 246 случаев;

Кировоградская область – 12 случаев;

Луганская область – 52 случая;

Львовская область – 373 случая;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 143 случая;

Полтавская область – 91 случай;

Ровенская область – 130 случаев;

Сумская область – 103 случая;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 189 случаев;

Херсонская область – 48 случаев;

Хмельницкая область – 145 случаев;

Черкасская область – 122 случая;

Черновицкая область – 243 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.