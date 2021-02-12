Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2000 человек;
  • летальных случаев – 116;
  • выздоровели – 7 211 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 40 899 (в том числе методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 262 867 человек;
  • выздоровели – 1 106 155 человек;
  • летальных исходов – 24 174;
  • проведения ПЦР-тестов – 6 500 150.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Киеве (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 348 случаев;
  • Винницкая область – 307 случаев;
  • Волынская область – 117 случаев;
  • Днепропетровская область – 297 случаев;
  • Донецкая область – 147 случаев;
  • Житомирская область – 185 случаев;
  • Закарпатская область – 314 случаев;
  • Запорожская область – 153 случая;
  • Ивано-Франковская область – 592 случая;
  • Киевская область – 246 случаев;
  • Кировоградская область – 12 случаев;
  • Луганская область – 52 случая;
  • Львовская область – 373 случая;
  • Николаевская область – 150 случаев;
  • Одесская область – 143 случая;
  • Полтавская область – 91 случай;
  • Ровенская область – 130 случаев;
  • Сумская область – 103 случая;
  • Тернопольская область – 168 случаев;
  • Харьковская область – 189 случаев;
  • Херсонская область – 48 случаев;
  • Хмельницкая область – 145 случаев;
  • Черкасская область – 122 случая;
  • Черновицкая область – 243 случая;
  • Черниговская область – 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.