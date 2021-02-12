Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2000 человек;
- летальных случаев – 116;
- выздоровели – 7 211 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 40 899 (в том числе методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 262 867 человек;
- выздоровели – 1 106 155 человек;
- летальных исходов – 24 174;
- проведения ПЦР-тестов – 6 500 150.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Киеве (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 348 случаев;
- Винницкая область – 307 случаев;
- Волынская область – 117 случаев;
- Днепропетровская область – 297 случаев;
- Донецкая область – 147 случаев;
- Житомирская область – 185 случаев;
- Закарпатская область – 314 случаев;
- Запорожская область – 153 случая;
- Ивано-Франковская область – 592 случая;
- Киевская область – 246 случаев;
- Кировоградская область – 12 случаев;
- Луганская область – 52 случая;
- Львовская область – 373 случая;
- Николаевская область – 150 случаев;
- Одесская область – 143 случая;
- Полтавская область – 91 случай;
- Ровенская область – 130 случаев;
- Сумская область – 103 случая;
- Тернопольская область – 168 случаев;
- Харьковская область – 189 случаев;
- Херсонская область – 48 случаев;
- Хмельницкая область – 145 случаев;
- Черкасская область – 122 случая;
- Черновицкая область – 243 случая;
- Черниговская область – 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантин продлят до 30 апреля 2021 года.