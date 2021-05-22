Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 665 осіб;
- летальних випадків – 178;
- одужало – 12 586 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 27 443 особи,
- методом ІФА – 11 957 осіб,
- експрес-тестами – 23 350 осіб.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 2 179 988 осіб;
- одужало – 1 941 625 особи;
- летальних випадків – 49 279;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 997 488.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.