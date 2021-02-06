Covid-19 Украина

обновлено 06.02.2021 в 08:02

Всего:

1241479 (+4310)

Болеют:

147214 (+4310)

Выздоровели:

1070749 (+7158)

Умерло:

23516 (+129)

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В Украине – более 4 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали 4310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Суббота, 6 февраля 2021, 08:37

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 884 человека;
  • летальных случаев – 129;
  • выздоровели – 7 158 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 41 410 (в том числе методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 241 479 человек;
  • выздоровели – 1 070 749 человек;
  • летальных исходов – 23 516;
  • проведения ПЦР-тестов – 6 376 032.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 212 случаев;
  • Винницкая область – 247 случаев;
  • Волынская область – 99 случаев;
  • Днепропетровская область – 306 случаев;
  • Донецкая область – 125 случаев;
  • Житомирская область – 124 случая;
  • Закарпатская область – 221 случай;
  • Запорожская область – 227 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 498 случаев;
  • Киевская область – 295 случаев;
  • Кировоградская область – 43 случая;
  • Луганская область – 54 случая;
  • Львовская область – 286 случаев;
  • Николаевская область – 82 случая;
  • Одесская область – 176 случаев;
  • Полтавская область – 111 случаев;
  • Ровенская область – 111 случаев;
  • Сумская область – 97 случаев;
  • Тернопольская область – 120 случаев;
  • Харьковская область – 225 случаев;
  • Херсонская область – 67 случаев;
  • Хмельницкая область – 132 случая;
  • Черкасская область – 111 случаев;
  • Черновицкая область – 258 случаев;
  • Черниговская область – 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Кабинет Министров на заседании принял решение на время карантина повысить заработные платы медицинским работникам учебных заведений.
  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине снова введут адаптивный карантин.
Теги: Коронавирус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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