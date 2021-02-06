В Украине – более 4 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 5 февраля, в Украине зафиксировали 4310 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 884 человека;

летальных случаев – 129;

выздоровели – 7 158 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 41 410 (в том числе методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 241 479 человек;

выздоровели – 1 070 749 человек;

летальных исходов – 23 516;

проведения ПЦР-тестов – 6 376 032.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 212 случаев;

Винницкая область – 247 случаев;

Волынская область – 99 случаев;

Днепропетровская область – 306 случаев;

Донецкая область – 125 случаев;

Житомирская область – 124 случая;

Закарпатская область – 221 случай;

Запорожская область – 227 случаев;

Ивано-Франковская область – 498 случаев;

Киевская область – 295 случаев;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 54 случая;

Львовская область – 286 случаев;

Николаевская область – 82 случая;

Одесская область – 176 случаев;

Полтавская область – 111 случаев;

Ровенская область – 111 случаев;

Сумская область – 97 случаев;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 225 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 132 случая;

Черкасская область – 111 случаев;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.