В Украине – более 4 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 884 человека;
- летальных случаев – 129;
- выздоровели – 7 158 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 41 410 (в том числе методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 241 479 человек;
- выздоровели – 1 070 749 человек;
- летальных исходов – 23 516;
- проведения ПЦР-тестов – 6 376 032.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 212 случаев;
- Винницкая область – 247 случаев;
- Волынская область – 99 случаев;
- Днепропетровская область – 306 случаев;
- Донецкая область – 125 случаев;
- Житомирская область – 124 случая;
- Закарпатская область – 221 случай;
- Запорожская область – 227 случаев;
- Ивано-Франковская область – 498 случаев;
- Киевская область – 295 случаев;
- Кировоградская область – 43 случая;
- Луганская область – 54 случая;
- Львовская область – 286 случаев;
- Николаевская область – 82 случая;
- Одесская область – 176 случаев;
- Полтавская область – 111 случаев;
- Ровенская область – 111 случаев;
- Сумская область – 97 случаев;
- Тернопольская область – 120 случаев;
- Харьковская область – 225 случаев;
- Херсонская область – 67 случаев;
- Хмельницкая область – 132 случая;
- Черкасская область – 111 случаев;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 83 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Кабинет Министров на заседании принял решение на время карантина повысить заработные платы медицинским работникам учебных заведений.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине снова введут адаптивный карантин.