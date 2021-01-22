Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1900 человек;
- летальных случаев – 163;
- выздоровели – 14239 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 43 593 (в том числе методом ПЦР – 23410, методом ИФА – 20183).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1182969 человек;
- выздоровели – 928 969 человек;
- летальных исходов – 21 662;
- проведения ПЦР-тестов – 6057828.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 507 случаев;
- Винницкая область – 162 случая;
- Волынская область – 135 случаев;
- Днепропетровская область – 414 случаев;
- Донецкая область – 266 случаев;
- Житомирская область – 152 случая;
- Закарпатская область – 142 случая;
- Запорожская область – 350 случаев;
- Ивано-Франковская область – 226 случаев;
- Киевская область – 313 случаев;
- Кировоградская область – 28 случаев;
- Луганская область – 67 случаев;
- Львовская область – 370 случаев;
- Николаевская область – 275 случаев;
- Одесская область – 287 случаев;
- Полтавская область – 192 случая;
- Ровенская область – 160 случаев;
- Сумская область – 123 случая;
- Тернопольская область – 113 случаев;
- Харьковская область – 300 случаев;
- Херсонская область – 81 случай;
- Хмельницкая область – 134 случая;
- Черкасская область – 195 случаев;
- Черновицкая область – 217 случаев;
- Черниговская область – 139 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- В Украине с 00:00 пятницы, 8 января, начали действовать усиленные карантинные ограничения (локдаун) для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. #Буквы рассказывали, что разрешено и запрещено в Украине в этот период.
- Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в список товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-24 января.
- Перед внедрением в Украине общенационального усиленного карантина президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов Правительства, руководителей силовых ведомств. Глава государства заявил, что “этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун”.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нет необходимости продлевать локдаун после 24 января. Украина вернется к ограничениям “оранжевой зоны”.