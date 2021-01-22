За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1900 человек;

летальных случаев – 163;

выздоровели – 14239 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 43 593 (в том числе методом ПЦР – 23410, методом ИФА – 20183).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1182969 человек;

выздоровели – 928 969 человек;

летальных исходов – 21 662;

проведения ПЦР-тестов – 6057828.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 507 случаев;

Винницкая область – 162 случая;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 266 случаев;

Житомирская область – 152 случая;

Закарпатская область – 142 случая;

Запорожская область – 350 случаев;

Ивано-Франковская область – 226 случаев;

Киевская область – 313 случаев;

Кировоградская область – 28 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 370 случаев;

Николаевская область – 275 случаев;

Одесская область – 287 случаев;

Полтавская область – 192 случая;

Ровенская область – 160 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 113 случаев;

Харьковская область – 300 случаев;

Херсонская область – 81 случай;

Хмельницкая область – 134 случая;

Черкасская область – 195 случаев;

Черновицкая область – 217 случаев;

Черниговская область – 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.