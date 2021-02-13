За прошедшие сутки, 12 февраля, в Украине зафиксировали 5182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1889 человек;

летальных случаев – 111;

выздоровели – 6144;

осуществлено тестирований за сутки – 40 806 (в том числе методом ПЦР – 25 059, методом ИФА – 15 747).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 268 049 человек;

выздоровели – 1 112 299 человек;

летальных исходов – 24 285;

проведения ПЦР-тестов – 6 525 209.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 365 случаев;

Волынская область – 112 случаев;

Днепропетровская область – 173 случая;

Донецкая область – 140 случаев;

Житомирская область – 234 случая;

Закарпатская область – 485 случаев;

Запорожская область – 136 случаев;

Ивано-Франковская область – 668 случаев;

Киевская область – 265 случаев;

Кировоградская область – 34 случая;

Луганская область – 55 случаев;

Львовская область – 329 случаев;

Николаевская область – 79 случаев;

Одесская область – 183 случая;

Полтавская область – 137 случаев;

Ровенская область – 114 случаев;

Сумская область – 130 случаев;

Тернопольская область – 135 случаев;

Харьковская область – 289 случаев;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 127 случаев;

Черкасская область – 164 случая;

Черновицкая область – 384 случая;

Черниговская область – 101 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.