В Украине – более 5 тыс. новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировали 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1916 человек;

летальных случаев – 128;

выздоровели – 11 310 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 44 143 (в том числе методом ПЦР – 24769, методом ИФА – 19374).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 211 593 лица;

выздоровели – 1 003 341 человек;

летальных исходов – 22 479;

проведения ПЦР-тестов – 6 209 089.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 361 случай;

Винницкая область – 282 случая;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 259 случаев;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 167 случаев;

Закарпатская область – 137 случаев;

Запорожская область – 232 случая;

Ивано-Франковская область – 356 случаев;

Киевская область – 326 случаев;

Кировоградская область – 27 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 440 случаев;

Николаевская область – 207 случаев;

Одесская область – 260 случаев;

Полтавская область – 218 случаев;

Ровенская область – 209 случаев;

Сумская область – 123 случая;

Тернопольская область – 179 случаев;

Харьковская область – 248 случаев;

Херсонская область – 70 случаев;

Хмельницкая область – 147 случаев;

Черкасская область – 131 случай;

Черновицкая область – 258 случаев;

Черниговская область – 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.