Covid-19 Украина

обновлено 29.01.2021 в 08:02

Всего:

1211593 (+5181)

Болеют:

185773 (+5181)

Выздоровели:

1003341 (+11310)

Умерло:

22479 (+128)

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В Украине – более 5 тыс. новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировали 5181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Пятница, 29 января 2021, 08:33

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1916 человек;
  • летальных случаев – 128;
  • выздоровели – 11 310 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 44 143 (в том числе методом ПЦР – 24769, методом ИФА – 19374).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 211 593 лица;
  • выздоровели – 1 003 341 человек;
  • летальных исходов – 22 479;
  • проведения ПЦР-тестов – 6 209 089.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 361 случай;
  • Винницкая область – 282 случая;
  • Волынская область – 159 случаев;
  • Днепропетровская область – 259 случаев;
  • Донецкая область – 193 случая;
  • Житомирская область – 167 случаев;
  • Закарпатская область – 137 случаев;
  • Запорожская область – 232 случая;
  • Ивано-Франковская область – 356 случаев;
  • Киевская область – 326 случаев;
  • Кировоградская область – 27 случаев;
  • Луганская область – 40 случаев;
  • Львовская область – 440 случаев;
  • Николаевская область – 207 случаев;
  • Одесская область – 260 случаев;
  • Полтавская область – 218 случаев;
  • Ровенская область – 209 случаев;
  • Сумская область – 123 случая;
  • Тернопольская область – 179 случаев;
  • Харьковская область – 248 случаев;
  • Херсонская область – 70 случаев;
  • Хмельницкая область – 147 случаев;
  • Черкасская область – 131 случай;
  • Черновицкая область – 258 случаев;
  • Черниговская область – 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что благодаря жесткому карантину (“локдауну”), введенному в Украине с 8 по 24 января, удалось “сбить волну” коронавируса COVID-19.
Теги: Коронавирус, Максим Степанов, МОЗ, одужали, померли, статистика

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