В Украине – более 5 тыс. новых случаев коронавируса

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1916 человек;
- летальных случаев – 128;
- выздоровели – 11 310 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 44 143 (в том числе методом ПЦР – 24769, методом ИФА – 19374).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 211 593 лица;
- выздоровели – 1 003 341 человек;
- летальных исходов – 22 479;
- проведения ПЦР-тестов – 6 209 089.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 361 случай;
- Винницкая область – 282 случая;
- Волынская область – 159 случаев;
- Днепропетровская область – 259 случаев;
- Донецкая область – 193 случая;
- Житомирская область – 167 случаев;
- Закарпатская область – 137 случаев;
- Запорожская область – 232 случая;
- Ивано-Франковская область – 356 случаев;
- Киевская область – 326 случаев;
- Кировоградская область – 27 случаев;
- Луганская область – 40 случаев;
- Львовская область – 440 случаев;
- Николаевская область – 207 случаев;
- Одесская область – 260 случаев;
- Полтавская область – 218 случаев;
- Ровенская область – 209 случаев;
- Сумская область – 123 случая;
- Тернопольская область – 179 случаев;
- Харьковская область – 248 случаев;
- Херсонская область – 70 случаев;
- Хмельницкая область – 147 случаев;
- Черкасская область – 131 случай;
- Черновицкая область – 258 случаев;
- Черниговская область – 152 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что благодаря жесткому карантину (“локдауну”), введенному в Украине с 8 по 24 января, удалось “сбить волну” коронавируса COVID-19.