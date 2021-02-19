В Украине – более 6,5 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2304 человека;
- летальных случаев – 120;
- выздоровели – 5857 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 61 215 (в том числе методом ПЦР – 26 095, методом ИФА -15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 553).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 293 672 человека;
- выздоровели – 1 139 977 человек;
- летальных исходов – 24 972;
- проведения ПЦР-тестов – 6 651 624.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Киеве (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 544 случая;
- Винницкая область – 581 случай;
- Волынская область – 180 случаев;
- Днепропетровская область – 397 случаев;
- Донецкая область – 132 случая;
- Житомирская область – 260 случаев;
- Закарпатская область – 397 случаев;
- Запорожская область – 182 случая;
- Ивано-Франковская область – 753 случая;
- Киевская область – 365 случаев;
- Кировоградская область – 63 случая;
- Луганская область – 43 случая;
- Львовская область – 422 случая;
- Николаевская область – 182 случая;
- Одесская область – 238 случаев;
- Полтавская область – 133 случая;
- Ровенская область – 134 случая;
- Сумская область – 104 случая;
- Тернопольская область – 217 случаев;
- Харьковская область – 182 случая;
- Херсонская область – 34 случая;
- Хмельницкая область – 197 случаев;
- Черкасская область – 155 случаев;
- Черновицкая область – 458 случаев;
- Черниговская область – 178 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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