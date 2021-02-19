В Украине – более 6,5 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 18 февраля, в Украине зафиксировали 6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2304 человека;

летальных случаев – 120;

выздоровели – 5857 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 61 215 (в том числе методом ПЦР – 26 095, методом ИФА -15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 553).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 293 672 человека;

выздоровели – 1 139 977 человек;

летальных исходов – 24 972;

проведения ПЦР-тестов – 6 651 624.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Киеве (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 544 случая;

Винницкая область – 581 случай;

Волынская область – 180 случаев;

Днепропетровская область – 397 случаев;

Донецкая область – 132 случая;

Житомирская область – 260 случаев;

Закарпатская область – 397 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 753 случая;

Киевская область – 365 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 422 случая;

Николаевская область – 182 случая;

Одесская область – 238 случаев;

Полтавская область – 133 случая;

Ровенская область – 134 случая;

Сумская область – 104 случая;

Тернопольская область – 217 случаев;

Харьковская область – 182 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 197 случаев;

Черкасская область – 155 случаев;

Черновицкая область – 458 случаев;

Черниговская область – 178 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.