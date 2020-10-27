По состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в МОЗ.

В общем 27 октября в стране 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Из них 6590 летальных, 145336 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 6677 новых случаев заражения. За сутки выздоровели 2799 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 9506 случаев;

Волынская область – 12 635 случаев;

Днепропетровская область – 13 418 случаев;

Донецкая область – 8819 случаев;

Житомирская область – 12 878 случаев;

Закарпатская область – 13 345 случаев;

Запорожская область – 8463 случая;

Ивано-Франковская область – 18 915 случаев;

Кировоградская область – 2157 случаев;

г. Киев – 34887 случаев;

Киевская область – 15 156 случаев;

Львовская область – 28 086 случаев;

Луганская область – 3321 случай;

Николаевская область – 7194 случая;

Одесская область – 22 640 случаев;

Полтавская область – 8350 случаев;

Ровенская область – 18 003 случая;

Сумская область – 10 810 случаев;

Тернопольская область – 19 522 случая;

Харьковская область – 33 806 случаев;

Херсонская область – 3344 случая;

Хмельницкая область – 13 845 случаев;

Черновицкая область – 20 117 случаев;

Черкасская область – 8301 случай;

Черниговская область – 8083 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

К слову, за сутки в Центр поступило 7226 сообщений о подозрении на коронавирус.