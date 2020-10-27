Об этом сообщили в МОЗ.
В общем 27 октября в стране 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Из них 6590 летальных, 145336 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 6677 новых случаев заражения. За сутки выздоровели 2799 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 9506 случаев;
- Волынская область – 12 635 случаев;
- Днепропетровская область – 13 418 случаев;
- Донецкая область – 8819 случаев;
- Житомирская область – 12 878 случаев;
- Закарпатская область – 13 345 случаев;
- Запорожская область – 8463 случая;
- Ивано-Франковская область – 18 915 случаев;
- Кировоградская область – 2157 случаев;
- г. Киев – 34887 случаев;
- Киевская область – 15 156 случаев;
- Львовская область – 28 086 случаев;
- Луганская область – 3321 случай;
- Николаевская область – 7194 случая;
- Одесская область – 22 640 случаев;
- Полтавская область – 8350 случаев;
- Ровенская область – 18 003 случая;
- Сумская область – 10 810 случаев;
- Тернопольская область – 19 522 случая;
- Харьковская область – 33 806 случаев;
- Херсонская область – 3344 случая;
- Хмельницкая область – 13 845 случаев;
- Черновицкая область – 20 117 случаев;
- Черкасская область – 8301 случай;
- Черниговская область – 8083 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
К слову, за сутки в Центр поступило 7226 сообщений о подозрении на коронавирус.
- В Украине по состоянию на 26 октября зафиксировано 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели.