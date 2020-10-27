Об этом сообщили в МОЗ.

В общем 27 октября в стране 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Из них 6590 летальных, 145336 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 6677 новых случаев заражения. За сутки выздоровели 2799 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 9506 случаев;
  • Волынская область – 12 635 случаев;
  • Днепропетровская область – 13 418 случаев;
  • Донецкая область – 8819 случаев;
  • Житомирская область – 12 878 случаев;
  • Закарпатская область – 13 345 случаев;
  • Запорожская область – 8463 случая;
  • Ивано-Франковская область – 18 915 случаев;
  • Кировоградская область – 2157 случаев;
  • г. Киев – 34887 случаев;
  • Киевская область – 15 156 случаев;
  • Львовская область – 28 086 случаев;
  • Луганская область – 3321 случай;
  • Николаевская область – 7194 случая;
  • Одесская область – 22 640 случаев;
  • Полтавская область – 8350 случаев;
  • Ровенская область – 18 003 случая;
  • Сумская область – 10 810 случаев;
  • Тернопольская область – 19 522 случая;
  • Харьковская область – 33 806 случаев;
  • Херсонская область – 3344 случая;
  • Хмельницкая область – 13 845 случаев;
  • Черновицкая область – 20 117 случаев;
  • Черкасская область – 8301 случай;
  • Черниговская область – 8083 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

К слову, за сутки в Центр поступило 7226 сообщений о подозрении на коронавирус.