В связи с увеличением числа просрочек по потребительским кредитам НБУ планирует повысить вес риска таких займов со 100 до 150% — так, если сейчас на каждые 100 гривен кредита компания должна держать 1 гривну обеспечения, то после вступления в силу изменений эта сумма увеличится до 1,5 гривен.

При этом будут задействованы уже не депозиты клиентов, а собственные средства банков, что заставит их тщательнее проверять заемщиков перед выдачей денег. Изменения должны вступить в силу во второй половине 2021 года. Отмечается, что на рост стоимости кредитов это не повлияет благодаря высокой конкуренции среди финансовых организаций, которая не позволяет ухудшать условия для клиентов.

Европейский опыт

Тенденция к ужесточению правил выдачи потребительских займов сейчас наблюдается и в Европе. По словам специалистов финансово-аналитического сервиса Credit-10, который в том числе анализирует потребительские кредиты на карту, в 2019-2020 гг значительно изменили соответствующее законодательство скандинавские страны. Причем, изменения носили более комплексный и жесткий характер.

Первой стала Норвегия, запретившая упоминать в рекламе “низкие требования к клиентам”, “легкость и скорость” получения необеспеченных кредитов и быстрых займов на карту. Помимо этого, МФО, прежде указывавшие только дневную ставку, теперь обязаны сообщать и о годовой стоимости кредита, давая клиентам более точное представление о масштабах переплаты (например, 1,4% в день=511% в год). Максимальный период кредитования был ограничен до пяти лет. Также кредитные компании обязали отказывать клиентам, у которых общая сумма задолженности в 5 или более раз превышает годовой доход.

В Швеции пошли еще дальше. Помимо аналогичных ограничений на рекламу, запретили:

проводить розыгрыши призов и другие акции для заемщиков;

размещать форму заявки на видном месте сайта;

в смс и e-mail рассылках упоминать о якобы предварительно одобренном кредите.

Всю информацию о реальных ставках и связанных со ссудой рисках кредиторы обязаны располагать на видном месте и выделять шрифтом или цветом.

В Дании изменения в первую очередь коснулись ставки — ее годовое значение ограничили 35%, при этом компании со ставкой свыше 25% годовых потеряли право на любую рекламу своих услуг. Также на телевидении запретили в одном блоке рекламировать кредиты и азартные развлечения. В Финляндии максимальную процентную ставку и вовсе урезали до 10%.

Информация предоставлена пресс-службой финансово-аналитического сервиса Credit-10. Компания специализируется на изучении финансовых продуктов, таких как потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, микрозаймы Украины, Польши, Румынии, Швеции, Дании и еще 10 стран мира.