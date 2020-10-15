На аукционе продали Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" за 55,083 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Аукцион выиграло ООО “ЛВН Лимитед”. Стартовая цена – 49 565 714 грн.

Компания была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе – таким образом автоматически став его победителем.

Тем не менее ООО “ЛВН Лимитед” предложила цену выше стартовой – она выше на 5 миллионов гривен – для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов.

В Фонде отметили, что рост цены от стартовой удалось достичь благодаря продуманным алгоритмам проведения приватизационных аукционов, которые мотивируют участников предлагать более высокую цену от стартовой еще на этапе подачи заявок.

Приватизация завода завершится официально, когда будет подписан протокол о результатах аукциона, заключен договор купли-продажи и проведен полный расчет.

Напомним, в октябре 2019 президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона относительно разгосударствления спиртовой отрасли. В декабре парламент принял законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта. Согласно принятому закону, с 1 июля частный бизнес имеет возможность получить лицензию на производство спирта.

В феврале Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планировало до конца года передать на приватизацию 41 предприятие ГП “Укрспирт”.