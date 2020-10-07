Публичная четкая пьес молодых украинских “Шекспир” пройдет в рамках финальной части ИИ Лаборатории драматургии НСТДУ. 10 пьес за 3 дня презентуют на Сцене 77 Киевского национального театра оперетты.

Проект под кураторством известного Украины-немецкого драматурга Павла Арье стартовал в июне текущего года. Ко II Лаборатории драматургии НСТДУ организаторы приглашали всех тех, кто умеет или хочет писать, готов учиться и стремится к признанию собственных сценических работ. Поэтому, был всеукраинский конкурс, участников отбирали из разных уголков страны.

Во время Первой Резиденции 15 отобранных счастливчиков бесплатно посещали теоретико-практические семинары и ворк-шопы по драматургии. Далее – учились мастерству в уже известных украинских режиссеров и драматургов: П. ​​Арье, Н. Блок, Е. Лавренчук, В. Малахова и других. Под занавес лета, во время Второй Резиденции, авторы писали собственные пьесы в сопровождении консультаций от именитых кураторов.

Теперь финалисты готовы показать собственные работы. 16-18 октября в стенах Киевского национального театра оперетты будут представлены десять читок за три дня. Вход на события фестиваля – свободный. Однако, в связи с карантинными ограничениями зал может принять только 50 человек. Поэтому для зрителей предусмотрена обязательная регистрация. Кроме того, вход в театр и пребывания в нем только в защитной маске.

Лаборатория драматургии была основана 2019 Национальным союзом театральных деятелей Украины. В этом году проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. Партнеры – Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, радио “Культура”.

Полная программа фестиваля современной драмы 2020

16 октября «Четверта стіна», «Чума», «Зіскочити з петель»

17 октября «Ловець снів», «Десафінадо», «Дядя Міша проходить мимо»

18 октября «Present Perfect», «День стійкості», «Подорож Амундсена», «Читери»