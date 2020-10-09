В Украине могут ввести карантин выходного дня, а также оправить на дистанционное обучение учеников школ и студентов ВУЗов.

Такое предложение озвучил глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу “Право на власть”.

Он пояснил, что ввести локдаун не получится, так как экономика страны не выдержит еще одной остановки. Но существует альтернатива – карантин выходного дня.

“Жесткий карантин мы не можем ввести сегодня. Мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается у себя в семье. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка”, – пояснил Радуцкий.

Он обратил внимание на то, что 641-е постановление Кабмина (об адаптивном карантине) нужно менять, потому ВОЗ изменила критерии введения карантина и зонирование. Вместе с Президентом планируется обсудить вопрос о переходе на современное карантинное зонирование.

“Об этом будет совещание в субботу у Президента, менять это постановление, переходить на уже современные карантинные зонирование. Второе, мое предложение и его поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит Президент, это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку”, – отметил Радуцкий.

Пока что “карантин выходного дня” – инициатива Радуцкого. Он надеется, что это поддержат СНБО и Президент.