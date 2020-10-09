Такое предложение озвучил глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу “Право на власть”.
Он пояснил, что ввести локдаун не получится, так как экономика страны не выдержит еще одной остановки. Но существует альтернатива – карантин выходного дня.
“Жесткий карантин мы не можем ввести сегодня. Мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается у себя в семье. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка”, – пояснил Радуцкий.
Он обратил внимание на то, что 641-е постановление Кабмина (об адаптивном карантине) нужно менять, потому ВОЗ изменила критерии введения карантина и зонирование. Вместе с Президентом планируется обсудить вопрос о переходе на современное карантинное зонирование.
“Об этом будет совещание в субботу у Президента, менять это постановление, переходить на уже современные карантинные зонирование. Второе, мое предложение и его поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит Президент, это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку”, – отметил Радуцкий.
Пока что “карантин выходного дня” – инициатива Радуцкого. Он надеется, что это поддержат СНБО и Президент.
- Напомним, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.