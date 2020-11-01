Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего больных в Харьковской (883), Житомирской (708), Донецкой (545) областях и в Киеве (689). При этом 110 человек скончались.
Всего в Украине заболели 395 440 человек, а выздоровели – 161 441. Болеют 226693 человека.
Умерли от коронавируса с начала эпидемии – 7306 человек.
- Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире.
- По состоянию на субботу, 31 октября, в Украине занято 67,2% больничных коек для пациентов с коронавирусом. При этом не осталось области, где занято менее 50% коек.