В Украине за последние сутки, 31 октября, зафиксировали 7959 новых случаев коронавируса COVID-19 и 110 смертей.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего больных в Харьковской (883), Житомирской (708), Донецкой (545) областях и в Киеве (689). При этом 110 человек скончались.

Всего в Украине заболели 395 440 человек, а выздоровели – 161 441. Болеют 226693 человека.

Умерли от коронавируса с начала эпидемии – 7306 человек.