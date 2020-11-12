Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За последние сутки госпитализированы – 1509 человек; летальных случаев – 198; выздоровели – 6235 человек; тестирований за сутки – 77 149 (в том числе методом ПЦР – 46933, методом ИФА – 30216).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 500 865 человек;
- выздоровели – 227 694 человека;
- летальных исходов – 9145;
- проведения ПЦР-тестов – 3 782 099.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 47563 случая;
- Винницкая область – 13 153 случая;
- Волынская область – 17 610 случаев;
- Днепропетровская область – 19 169 случаев;
- Донецкая область – 15 478 случаев;
- Житомирская область – 20 589 случаев;
- Закарпатская область – 18 470 случаев;
- Запорожская область – 16 084 случая;
- Ивано-Франковская область – 26 252 случая;
- Киевская область – 22 431 случай;
- Кировоградская область – 3422 случая;
- Луганская область – 4822 случая;
- Львовская область – 35 535 случаев;
- Николаевская область – 11373 случаи;
- Одесская область – 30704 случаи;
- Полтавская область – 13 767 случаев;
- Ровенская область – 23 585 случаев;
- Сумская область – 16 101 случай;
- Тернопольская область – 22 798 случаев;
- Харьковская область – 45 469 случаев;
- Херсонская область – 6272 случая;
- Хмельницкая область – 21392 случаи;
- Черкасская область – 11 323 случая;
- Черновицкая область – 26 699 случаев;
- Черниговская область – 10 804 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.
- По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано более 10,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.