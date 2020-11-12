Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За последние сутки госпитализированы – 1509 человек; летальных случаев – 198; выздоровели – 6235 человек; тестирований за сутки – 77 149 (в том числе методом ПЦР – 46933, методом ИФА – 30216).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 500 865 человек;
  • выздоровели – 227 694 человека;
  • летальных исходов – 9145;
  • проведения ПЦР-тестов – 3 782 099.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 47563 случая;
  • Винницкая область – 13 153 случая;
  • Волынская область – 17 610 случаев;
  • Днепропетровская область – 19 169 случаев;
  • Донецкая область – 15 478 случаев;
  • Житомирская область – 20 589 случаев;
  • Закарпатская область – 18 470 случаев;
  • Запорожская область – 16 084 случая;
  • Ивано-Франковская область – 26 252 случая;
  • Киевская область – 22 431 случай;
  • Кировоградская область – 3422 случая;
  • Луганская область – 4822 случая;
  • Львовская область – 35 535 случаев;
  • Николаевская область – 11373 случаи;
  • Одесская область – 30704 случаи;
  • Полтавская область – 13 767 случаев;
  • Ровенская область – 23 585 случаев;
  • Сумская область – 16 101 случай;
  • Тернопольская область – 22 798 случаев;
  • Харьковская область – 45 469 случаев;
  • Херсонская область – 6272 случая;
  • Хмельницкая область – 21392 случаи;
  • Черкасская область – 11 323 случая;
  • Черновицкая область – 26 699 случаев;
  • Черниговская область – 10 804 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

  • По состоянию на 11 ноября в Украине зафиксировано более 10,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.