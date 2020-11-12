За минулу добу, 11 листопада, в Україні зафіксовано ​​11 057 нових випадків COVID-19. Захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За последние сутки госпитализированы – 1509 человек; летальных случаев – 198; выздоровели – 6235 человек; тестирований за сутки – 77 149 (в том числе методом ПЦР – 46933, методом ИФА – 30216).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 500 865 человек;

выздоровели – 227 694 человека;

летальных исходов – 9145;

проведения ПЦР-тестов – 3 782 099.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 47563 случая;

Винницкая область – 13 153 случая;

Волынская область – 17 610 случаев;

Днепропетровская область – 19 169 случаев;

Донецкая область – 15 478 случаев;

Житомирская область – 20 589 случаев;

Закарпатская область – 18 470 случаев;

Запорожская область – 16 084 случая;

Ивано-Франковская область – 26 252 случая;

Киевская область – 22 431 случай;

Кировоградская область – 3422 случая;

Луганская область – 4822 случая;

Львовская область – 35 535 случаев;

Николаевская область – 11373 случаи;

Одесская область – 30704 случаи;

Полтавская область – 13 767 случаев;

Ровенская область – 23 585 случаев;

Сумская область – 16 101 случай;

Тернопольская область – 22 798 случаев;

Харьковская область – 45 469 случаев;

Херсонская область – 6272 случая;

Хмельницкая область – 21392 случаи;

Черкасская область – 11 323 случая;

Черновицкая область – 26 699 случаев;

Черниговская область – 10 804 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.