Министерство охраны здоровья рекордно увеличило количество ежедневных тестов на COVID-19 - всего 39 869 тестирований, из которых 19 327 - исследование методом ПЦР.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Если в апреле в Украине проводилось 250 тестирований в сутки, то сегодня общее количество составило 19 327 исследований методом ПЦР. Разница очевидна. Но мы и в дальнейшем будем увеличивать количество тестирований и развивать эпидемиологическую службу”, – отметил министр.

За минувшие сутки в общем осуществлено 39869 тестирований, из них 19 327 исследований – методом ПЦР, а также 20 542 – методом ИФА.

Всего же с начала эпидемии COVID-19 в Украине проведено 1154378 тестов методом ПЦР и 703195 – методом ИФА.