Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
“Если в апреле в Украине проводилось 250 тестирований в сутки, то сегодня общее количество составило 19 327 исследований методом ПЦР. Разница очевидна. Но мы и в дальнейшем будем увеличивать количество тестирований и развивать эпидемиологическую службу”, – отметил министр.
За минувшие сутки в общем осуществлено 39869 тестирований, из них 19 327 исследований – методом ПЦР, а также 20 542 – методом ИФА.
Всего же с начала эпидемии COVID-19 в Украине проведено 1154378 тестов методом ПЦР и 703195 – методом ИФА.
- Министерство охраны здоровья Украины предложит Правительству расширить перечень критериев, по которым будет определяться уровень эпидемиологической опасности в том или ином регионе.
- В Украине по состоянию на утро 8 августа зафиксировали 79 750 случаев COVID-19, за сутки – 1489.