Об этом сообщила заместитель министра образования Украины Любомира Мандзий.

Она пишет, что уже заболело около 130 педагогов и 168 учеников, на самоизоляции находятся более 5,5 тысяч учителей и 115 классов.

“С каждым днем “красных” зон становится все больше, а это значит, что растет количество школ, которые переходят на использование дистанционных технологий в образовательном процессе. Такой переход – это вынужденный шаг, который позволяет сохранить здоровье и жизнь наших детей и учителей. Мы не вводим обязательное дистанционное обучение, это временные меры”, – написала она.

Мандзий подчеркнула, что ситуация остается сложной для всех и попросила педагогов, родителей и учащихся делать все, что в силах каждого.