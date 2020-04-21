Covid-19 Украина

обновлено 21.04.2020 в 14:02

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В Украине делают самый маленький процент тестов на COVID-19 в Европе

В Украине делают самый маленький процент тестов на коронавирус COVID-19 среди стран Европы.

Вторник, 21 апреля 2020, 15:01

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

В частности, в Украине на один миллион населения делают в среднем 1 418 тестирований на коронавирус. Это является самым низким показателем в Европе. Например, Албания и Молдова, где проводят в среднем 2 007 и 2 916 тестов на миллион населения соответственно, опережают нашу страну.

При этом, всего по состоянию на 21 апреля в Украине было исследовано 61 997 образцов на COVID-19 методом ПЦР.

Следует отметить, что больше всего тестирований на COVID-19 в Европе делают в Исландии – 126 429 на один миллион населения. На втором месте Фарерские острова с показателем в 126 292, на третьем Гибралтар – 56 751.

Скриншоты

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Теги: COVID19, Коронавирус, Украина

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