Ивано-Франковская область стала первым регионом Украины, где из-за переполнения медучреждений для лечения больных коронавирусом приходится открыть временный госпиталь.

Об этом сообщил в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам нардепа, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила добавить 600 койкомест для лечения больных коронавирусом и развернуть временный госпиталь на 250 мест.

Первый в Украине временный госпиталь должны создать на базе Богородчанской больницы.

Почему появилась потребность в дополнительном госпитале?

Сегодня эпидемическая ситуация в регионе является самой тяжелой в стране. По словам Радуцкого, с начала февраля количество больных коронавирусом выросло вчетверо, прирост за последние сутки — 30%.

“Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под пациентов с COVID-19, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях — 100%”, — отметил нардеп.

По словам главы Министерства охраны здоровья Максима Степанова, ежедневно в регионе госпитализируют 80-120 человек.

В общем (по статистике МОЗ) за последние сутки в стране зафиксировано 4286 случаев заражения коронавирусом. Шестая часть всех случаев (646) именно в Ивано-Франковской области.

Областная комиссия приняла решение об усилении карантинных мероприятий в регионе. В частности, с 22 по 28 февраля прекратят работу питания (кроме работы на вынос), развлекательные заведения, а любые массовые мероприятия будут запрещены. На въездах/выездах из области планируют развернуть блок-посты.