В Украине сейчас разрабатывают автоматическую систему отслеживания больных коронавирусом COVID-19. Для ее внедрения необходимо будет внести изменения в законодательство.

Об этом сообщил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV министр охраны здоровья Максим Степанов.

Глава МОЗ напомнил, что такая система ранее успешно применялась в азиатских странах.

“Если мы говорим об отслеживании и успешных странах, я думаю, что это только азиатские страны, в которых совсем другое законодательство. Это Китай, Сингапур, которые отслеживали, в том числе, за счет цифровых технологий. Та же Южная Корея”, – заявил он.

По словам Степанова, для внедрения подобных механизмов в Украине потребуются “достаточно серьезные” изменения в законодательстве.

“Сейчас Министерство цифровой трансформации разрабатывает вместе с нами (с МОЗ, – ред.), мы максимально привлечены, все эти механизмы по отслеживанию и направлению людей на самоизоляцию, которые контактировали с больными COVID-19. Но я думаю, что это будет требовать соответствующих изменений в наше законодательство. Как минимум. Причем достаточно серьезных”, – отметил Степанов.

Глава МОЗ также рассказал, как такая система будет работать на практике. В частности, если человек заболеет COVID-19, то все, кто с ним контактировал, будут получать специальное сообщение.

“Каждый, кому придет соответствующее СМС-уведомление, должен будет уйти на самоизоляцию. И должно быть соответствующее наказание, если он не уйдет. И должен быть доступ к персональным данным, чтобы устанавливать это все в автоматическом режиме. А это возможно только в автоматическом режиме, потому что даже теоретически не хватит эпидемиологов, которые будут кого-то там обзванивать”, – подчеркнул министр.

“Мы будем готовить эти изменения, подавать и обсуждать с вами, когда будет уже сформирована концепция отслеживания в автоматическом режиме больных COVID-19. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что этот проект сработал исключительно в азиатских странах. Но с точки зрения эпидемиологии, это все правильно”, – добавил Степанов.

(На видео – с 10:50)

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил пять ключевых “цифровых решений” Правительства, которые должны помочь в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 в нашей стране.

Среди них были названы QR-коды для публичных мест, которые централизованно должны генерировать и размещать сами заведения. Шмыгаль объяснил, что без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним, будут приходить соответствующие уведомления. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания.