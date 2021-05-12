В Україні наразі розробляють три вакцини проти коронавірусу COVID-19. Дві з них отримали державне фінансування.

Про це в інтерв’ю виданню “Сьогодні” заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Першу вакцину розробляє Інститут біології клітини у Львові, який очолює академік Андрій Сибірний. Йдеться про вакцину, де “білок коронавірусу вирощується на дріжджах”.

“Він розробляє вакцину, де білок коронавірусу вирощується на дріжджах. У біореакторі відбувається його очищення. Далі цей білок може бути доведений до лікарської форми. І як, наприклад, рекомбінантна вакцина, він може бути зареєстрований для доклінічних і клінічних дослідженнь і вже потім зареєстрований як препарат. Для прикладу, за такою технологією виробляється вакцина проти гепатиту В, коли також береться білкова основа”, – пояснив Ляшко.

Він уточнив, що наразі науковці проводять дослідження в лабораторних умовах до вересня. Після цього розпочнеться “процес виготовлення лікарської форми і проведення доклінічних досліджень, спочатку на тваринах”.

“Це довготривалий процес. Ми стежимо зараз за підходом, а далі буде прийматися рішення, чи піде цей препарат на доклініку, чи не піде. Будуть публікації та оцінки міжнародних експертів”, – заявив головний санлікар.

Другу вакцину розробляють в Інституті біохімії ім. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко (результат очікується восени).

“Там розробляється вакцина за схожим принципом, але за іншою технологією. Результат очікується на осінь. Також цей інститут висловив готовність провести розробку власної мРНК-вакцини. Наразі вони шукають можливість, як це зробити, зокрема, на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що розробку цих двох вакцин профінансував “Український фонд досліджень за конкурсною основою” (йдеться про державну інституцію Національний фонд досліджень України).

Третя ж вакцина – це розробка Михайла Фаворова і компанії “Діапроф-Мед”, яку не фінансує держава. За словами Ляшка, вакцину розробляють “бізнес з групою науковців, які задекларували, що у них відбулася нейтралізація вірусу на клітинах”.

“Вони зараз на стадії виробництва лікарської форми, щоб почати клінічні випробування… Вони лише заявили, що у них може бути вакцина. Щоб почати доклініку, або щоб держава інвестувала, вони повинні були надати дані, що їхнє дослідження з’явиться у міжнародних публікаціях, і що фармзаводи будуть готові цю вакцину зробити. За таких умов держава готова була б профінансувати викуп партій виробництва, а також профінансувати й виробництво, у разі такої потреби. На скільки я знаю, розробники ще працюють саме з фармацевтичними компаніями, які зможуть їхню технологію масштабувати і виготовляти вакцину”, – повідомив Ляшко.

Головний санлікар наголосив, що основна мета інвестицій держави у розробку вакцин – відновити їх виробництво.

Що стосується вакцин проти COVID-19, Ляшко запевнив, що “українські фармацевтичні компанії готові досить швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину для боротьби з коронавірусною хворобою уже сьогодні, в цих умовах”.

Він додав, що виробництво власної вакцини – тривалий процес, оскільки клінічні дослідження будь-якого препарату триватимуть довго.

Що відомо про розробку української вакцини проти коронавірусу?

Як відомо, українські вчені в жовтні минулого року представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19.

Тоді зазначалося, що виготовлення української вакцини у повному обсязі профінансує держава. За попередніми розрахунками, розробникам могло б знадобитися близько 100-150 млн гривень.

Доклінічна фаза випробувань вакцини тривала шість місяців. В МОЗ повідомляли, що розробку кандидата здійснював консорціум компаній DiaPrep System Inc. спільно з Інститутом мікробіології й вірусології Національної академії наук України.

DiaPrep System Inc – американська компанія (власник – доктор медичних наук Михайло Фаворов, який свого часу обіймав посади в Центрі контролю та профілактики хвороб США (CDC) та Міжнародному інституті вакцин при ООН).

Також у розробці вакцини взяла участь українська компанія “Діапроф-Мед” (розробила білок, на основі якого намагаються створити вакцину).

Володимир Зеленський запевняв, що у разі успішного випробування української вакцини проти коронавірусу він готовий протестувати її на собі.