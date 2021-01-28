На данный момент в Украине сформировано более 500 мобильных бригад, которые через неделю начнут обучение, чтобы в середине февраля делать прививки против коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в статье #Букв “Как украинцев будут вакцинировать против COVID-19”.

“Сейчас сформировано более 500 мобильных бригад, которые через неделю начнут обучение, чтобы в середине февраля, когда ожидается вакцина, они могли начать работу”, – сообщил инфекционист Федий Лапий, который возглавляет Национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГИ), которая помогала составлять план вакцинации.

Кроме мобильных групп, вакцинацию будут проводить пункты прививок.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, если кампания вакцинации начнется в феврале-марте, к ней привлекут 500 мобильных бригад и 4250 кабинетов прививок, то к концу 2021 года будут вакцинированы 14 млн человек или 34 % населения.

Планируется, что одна мобильная бригада сможет сделать около 100 прививок в сутки, в пунктах вакцинации охват будет меньше, но лучше доступностью – узнать об их расположении и записаться на прием можно будет онлайн.