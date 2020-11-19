Кабинет Министров Украины одобрил инициативу об исключении справки о составе семьи из перечня документов, необходимых для получения ряда услуг.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

Это решение должно уменьшить административную нагрузку и упростить получение государственных услуг для граждан.

Речь идет об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении 6 государственных услуг.

Так, справка отныне не нужна:

• При назначении денежной помощи в случае гибели или смерти военнослужащих, инвалидности или частичной утраты ими трудоспособности без установления инвалидности.

• Во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны.

• При оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи.

• При выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья.

• Во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины

• Для военнослужащих, претендующих на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для удержания жилое помещение.

“Действующим законодательством Украины не предусмотрено получение такой справки и также не определен орган, который выдает такую справку. Это сделало невозможным получение такой справки заявителями и дополнительно тяготило украинцев бюрократическими процедурами”, – отметили в министерстве.