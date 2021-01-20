На складах тепловых электростанций Украины сложилась критическая ситуация с запасами угля всех сортов.

Об этом сообщила пресс-служба “Укрэнерго”.

В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн, из них газового угля – в 7,5 раза до 283,6 тыс тонн, антрацитового – на 44,4 % до 203,9 тыс тонн.

Поэтому, начиная с понедельника 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт.

Кроме того, с понедельника Украина также получает аварийную помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов – в объеме 100 МВт, в дальнейшем более 200 МВт в час.

По информации компании, уже вторая неделя 2021 года характеризовалась резким увеличением потребления электроэнергии в Украине из-за холодов.

Так, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели выросло на 6,5 %, а в выходные – на 16 %. По сравнению с прошлым годом, среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 3,5 %, а в выходные – на 9,3 %.