Об этом говорится в докладе комитета Совета Европы по вопросу предотвращения пыток.

Комитет Совета Европы по борьбе с пытками (ЕКПП) опубликовал новый отчет по итогам своего специального визита в Украину в августе 2020 года. Цель визита: узнать, как обращаются с заключенными в пенитенциарных учреждениях, в том числе и с теми, кто приговорен к пожизненному заключению.

В отчете отмечается положительная тенденция к сокращению числа заключенных. На момент визита общее количество заключенных в Украине составляло примерно 51 000 (то есть показатель заключенных составлял около 143 на 100 000 жителей) по сравнению с примерно 57 000 во время периодического посещения ЕКПП в 2017 году.

Тем не менее ЕКПП отметил, что довольно высоким остается число лиц, которые содержаться в СИЗО. В отчете говорится, что это указывает на вероятное чрезмерное использование предварительного заключения в Украине.

В августе 2020 года делегация посетила колонии № 25 и 100 в Харьковской области, которые ЕКПП посетил ранее, и впервые колонию № 77 в Бердянске. Делегация также посетила следственные изоляторы (СИЗО) Харькова и Запорожья и Темновскую тюремную больницу № 100.

Комитет также выражает серьезные опасения по поводу практики использования отдельных заключенных в качестве “дежурных заключенных”. По словам официальных лиц, за порядок и безопасность в тюрьмах должен отвечать только персонал исправительных учреждений.

В Совете Европы призывают украинские власти продолжать реформы пенитенциарной системы.