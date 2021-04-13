У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він уточнив, що для цього МОЗ України завершило всі необхідні перевірки й тести препарату (лабораторний контроль).

“Відсьогодні розпочинаємо процес щеплення цією вакциною. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тисяч доз”, – зазначив Степанов.

Міністр нагадав, що Україна розраховує отримати решту 1,7 млн доз вакцини “найближчим часом”.

“Коли я кажу найближчим часом, ми розраховуємо на цю поставку протягом квітня-травня цього року”, – уточнив очільник МОЗ.

За словами Степанова, перша партія вакцини CoronaVac буде розподілена:

• передусім серед маломобільних груп населення та людей, котрі їх доглядають (соціальних працівників);

• серед освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО;

• серед українських олімпійських та паралімпійських спортсменів, які готуються до Олімпіади-2021 в Токіо;

• представників Національної поліції та Збройних сил України.

Вакцина CoronaVac розроблена китайською компанією Sinovac Biotech. Вона є інактивованою вакциною – на основі “вбитого” вірусу. Її постачають в однодозових шприцах, готових до ін’єкцій.

Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини CoronaVac в Індонезії показали ефективність в 65,3%, в Бразилії – трохи більше ніж 50%, в Туреччині – 83,5%.

Степанов сьогодні прокоментував ці показники ефективності і дав зрозуміти, що в МОЗ їх вважають достатніми.

“Щодо імунної відповіді, так званої ефективності, інактивовані вакцини мають трішки меншу ефективність… Але ті цифри, на які багато хто з нас спираються, визначають ефективність від того, що людина не захворіє. Це означає, що зі 100% людей, які пройшли щеплення тією чи іншою вакциною, наприклад, 80% точно не захворіють. Відразу виникає питання: а решта 20%? Так, вони можуть захворіти, але який буде перебіг хвороби? Дуже часто це або безсимптомний перебіг хвороби, або з дуже легкими симтомами”, – наголосив Степанов, коментуючи позицію українського МОЗ.

(На відео – з 2:30)

Що відомо про вакцину від Sinovac

Ефективність. CoronaVac – це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють, наприклад, вакцини проти поліомієліту, дифтерії.

Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Згідно з даними на сайті МОЗ України, для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.

В Індонезії за результатами дослідження ефективність вакцини CoronaVac визначили на рівні 65,3%.

Бразильський біомедичний дослідницький центр Інститут Бутантан 23 грудня із затримкою та не передаючи Sinovac повні результати випробовувань заявив, що ефективність перевищує 50% і може сягати 90%. Це викликало чимало запитань щодо прозорості досліджень. Вже в січні Інститут Бутантан оновив свої дані. Там заявили, шо “загальна ефективність” вакцини ледь перевищує 50%.

А за підсумками випробувань у Туреччині вакцина показала ефективність у 83,5%.

Водночас у МОЗ України заявили, що, за результатами досліджень, наявних на 25 березня 2021 року, ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 83,5%, але після щеплення двома дозами.

Можливі побічні реакції від вакцини CoronaVac:

почервоніння, біль та набряк у місці уколу;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі, біль у горлі;

кашель чи нежить;

блювота чи нудота, діарея;

втомлюваність, сонливість;

алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;

склерома;

спазми м’язів;

набряки повік, почервоніння очей.

У МОЗ запевнили, що ці побічні ефекти є нормою та зникають через кілька днів після щеплення.

Sinovac для українців: за яких умов і яка вартість. Під кінець грудня на тлі новин з Туреччини та Індонезії Україна завершила перемовини з Sinovac щодо закупівлі цієї вакцини.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу (964 млн гривень сплачених авансом). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів, що вакцину можна було закупити дешевше.

Уряд планував використовувати цю вакцину для українців, яким не вистачить вакцини американського виробника Pfizer/BioNTech з доведеною 95-відсотковою ефективністю.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі Україною китайської вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.