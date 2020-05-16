Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День Европы - день общих ценностей и общей истории всех наций континента.

Об этом сообщают #Буквы.

День Европы в Украине был утвержден в календаре государственных праздников 17 лет назад. 19 апреля 2003 года второй президент Леонид Кучма, учитывая стратегический курс страны на европейскую интеграцию, постановил своим указом отмечать День Европы в Украине ежегодно в третью субботу мая.

Сам праздник воспринимается как символ единения Украины с другими европейскими странами – день мира, общих ценностей, общей истории всех наций континента.

Примечательно, что Украина – единственное государство не член Европейского союза, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.

В этот день традиционно проходит много различных тематических мероприятий в столице и других украинских городах. В Киеве ежегодно в День Европы открывается “Европейский городок”, в котором посольства стран ЕС и украинские общественные организации распространяют информацию о Евросоюзе. Здесь же можно отведать традиционные блюда, принять участие в тематических конкурсах и другое.

Но в этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в эти традиции. День Европы в Киеве в этом году будут отмечать в теле- и радиоформатах. 15-17 мая на телеканале “Киев” пройдет показ культурно-просветительской программы, приуроченной к празднику.

Зрители канала смогут увидеть: