Об этом сообщают #Буквы.
День Европы в Украине был утвержден в календаре государственных праздников 17 лет назад. 19 апреля 2003 года второй президент Леонид Кучма, учитывая стратегический курс страны на европейскую интеграцию, постановил своим указом отмечать День Европы в Украине ежегодно в третью субботу мая.
Сам праздник воспринимается как символ единения Украины с другими европейскими странами – день мира, общих ценностей, общей истории всех наций континента.
Примечательно, что Украина – единственное государство не член Европейского союза, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.
В этот день традиционно проходит много различных тематических мероприятий в столице и других украинских городах. В Киеве ежегодно в День Европы открывается “Европейский городок”, в котором посольства стран ЕС и украинские общественные организации распространяют информацию о Евросоюзе. Здесь же можно отведать традиционные блюда, принять участие в тематических конкурсах и другое.
Но в этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в эти традиции. День Европы в Киеве в этом году будут отмечать в теле- и радиоформатах. 15-17 мая на телеканале “Киев” пройдет показ культурно-просветительской программы, приуроченной к празднику.
Зрители канала смогут увидеть:
- записи поздравлений от городских глав городов-гостей Дней Европы и городов-побратимов Киева;
- архивные видеоматериалы о праздновании Дня Европы в Киеве в предыдущие годы;
- промо-ролики о странах ЕС, выступления художественных коллективов стран, различные мастер-классов, интервью с выдающимися личностями;
- финальный концерт конкурса детской песни на языках стран-членов ЕС Formidable;
- шоу “Евровидение: Европа сияет светом” – прямые включения финалистов песенного конкурса Евровидение;
- телеверсию исторического спектакля-перформанса “Эдигна. Дочь Анны Киевской и Генриха I. Начало Славного Служения”, в главной роли – Ирма Витовская;
- художественный фильм “Легенда о княгине Ольге”, в главной роли – Людмила Ефименко-Ильенко;
- балет “Княгиня Ольга” Евгения Станковича (Днепровский театр оперы и балета)
телемарафон, посвященный столетию со дня рождения Иоанна Павла II.