Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он отметил, что граждане “назначают” их себе самостоятельно, без консультаций с врачами.
“У нас потребление антибиотиков возросло по некоторым группам в 5-6 раз. Когда начинают принимать антибиотики не по назначению врача, а самостоятельно, без каких-либо оснований… Мы неоднократно подчеркивали, что это должно происходить исключительно по назначению врача”, – отметил Степанов.
Глава МОЗ напомнил, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к развитию антибиотикорезистентности (если их бесконтрольно принимать, то в нужный момент они просто не подействуют).
Степанов напомнил, что в протоколе лечения коронавируса определены случаи, в каких ситуациях нужно назначать антибиотики.
Вместе с тем министр заверил, что ситуация с обеспечением больниц антибиотиками контролируемая.
“Я неоднократно проводил встречи с фармпредприятиями. У нас полностью контролируемая ситуация. Наши больницы обеспечены двух-трехмесячным запасом препаратов антибактериального спектра”, – рассказал Степанов.
Кроме того, министр призвал граждан не злоупотреблять антибиотиками и обращаться к медикам.
“Не надо есть антибиотики… Пожалуйста, слушайте своих врачей”, – подчеркнул Степанов.
(На видео – с 10:40)
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