Украинцы на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 стали в 5-6 раз больше потреблять антибиотики некоторых групп.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он отметил, что граждане “назначают” их себе самостоятельно, без консультаций с врачами.

“У нас потребление антибиотиков возросло по некоторым группам в 5-6 раз. Когда начинают принимать антибиотики не по назначению врача, а самостоятельно, без каких-либо оснований… Мы неоднократно подчеркивали, что это должно происходить исключительно по назначению врача”, – отметил Степанов.

Глава МОЗ напомнил, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к развитию антибиотикорезистентности (если их бесконтрольно принимать, то в нужный момент они просто не подействуют).

Степанов напомнил, что в протоколе лечения коронавируса определены случаи, в каких ситуациях нужно назначать антибиотики.

Вместе с тем министр заверил, что ситуация с обеспечением больниц антибиотиками контролируемая.

“Я неоднократно проводил встречи с фармпредприятиями. У нас полностью контролируемая ситуация. Наши больницы обеспечены двух-трехмесячным запасом препаратов антибактериального спектра”, – рассказал Степанов.

Кроме того, министр призвал граждан не злоупотреблять антибиотиками и обращаться к медикам.

“Не надо есть антибиотики… Пожалуйста, слушайте своих врачей”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 10:40)