Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Тelegram-канале.
“Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки “органическая продукция”, – говорится в сообщении.
В частности, потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о:
- производителях органической продукции;
- органах сертификации;
- наличии органических семян и посадочного материала.
Отмечается, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.
- В Украине во вторник, 6 августа прошлого года, вступили в силу новые правила маркировки продуктов питания.