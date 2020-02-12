Сегодня на заседании Правительства было принято решение об открытии реестров органической продукции.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Тelegram-канале.

“Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки “органическая продукция”, – говорится в сообщении.

В частности, потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о:

производителях органической продукции;

органах сертификации;

наличии органических семян и посадочного материала.

Отмечается, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.