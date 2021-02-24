В среду, 24 февраля, в Украине стартует процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации от COVID-19… Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Я поставил задачу – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки”, – отметил он.

Министр заверил, что Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапов кампании по вакцинации.

Какой вакциной будут прививать украинцев?

Вакцинация в нашей стране пока что будет проводиться вакциной Oxford/AstraZeneca. Это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь).

Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.

Министерство охраны здоровья Украины уже зарегистрировало вакцину AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Степанов сегодня рассказал, что также ожидаются поставки:

вакцин от американской компании Pfizer в рамках инициативы COVAX – более 100 тысяч доз;

от китайской компании Sinovac – около 2 млн доз;

компании AstraZeneca – 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX;

от американской компании Novavax (10 млн доз уже подписаны и еще на 5 млн планируется в ближайшее время заключить контракт).

“Кроме того, мы планируем еще контрактовать и уже имеем соответствующие договоренности”, – заявил Степанов.

Кого вакцинируют в первую очередь?

На первом этапе в Украине будут вакцинировать следующие группы населения:

• медиков больниц, оказывающих помощь больным COVID-19;

• бригады скорой медпомощи;

• сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19;

• жителей и персонал домов престарелых;

• военных на фронте.

На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.

(На видео – с 1:40)