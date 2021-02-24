Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации от COVID-19… Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Я поставил задачу – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки”, – отметил он.
Министр заверил, что Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапов кампании по вакцинации.
Какой вакциной будут прививать украинцев?
Вакцинация в нашей стране пока что будет проводиться вакциной Oxford/AstraZeneca. Это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь).
Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
Министерство охраны здоровья Украины уже зарегистрировало вакцину AstraZeneca для экстренного медицинского применения.
Степанов сегодня рассказал, что также ожидаются поставки:
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вакцин от американской компании Pfizer в рамках инициативы COVAX – более 100 тысяч доз;
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от китайской компании Sinovac – около 2 млн доз;
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компании AstraZeneca – 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX;
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от американской компании Novavax (10 млн доз уже подписаны и еще на 5 млн планируется в ближайшее время заключить контракт).
“Кроме того, мы планируем еще контрактовать и уже имеем соответствующие договоренности”, – заявил Степанов.
Кого вакцинируют в первую очередь?
На первом этапе в Украине будут вакцинировать следующие группы населения:
• медиков больниц, оказывающих помощь больным COVID-19;
• бригады скорой медпомощи;
• сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19;
• жителей и персонал домов престарелых;
• военных на фронте.
На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами.
Все прививки являются добровольными и бесплатными.
(На видео – с 1:40)
- Украинское правительство договорилось о поставках дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.